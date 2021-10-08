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З Днем юриста! Красиві листівки і привітання зі святом

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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День юриста святкують 8 жовтня
День юриста святкують 8 жовтня

Дата свята була встановлена в 1997-му році.

Цієї п’ятниці, 8 жовтня, всі люди, які займаються юридичною діяльністю, відзначають своє професійне свято — День юриста. У цей день заведено вітати адвокатів, прокурорів, суддів, слідчих, нотаріусів, юрисконсультів.

Дата святкування Дня юриста 8 жовтня була встановлена указом президента від 16 вересня 1997 року. Так дата обрана не випадково. оскільки саме в цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід законів "Руська правда".

До слова, це не єдиний в році свято працівників юридичної сфери:

  • 4 липня відзначається День судового експерта;
  • 2 вересня — День нотаріату;
  • 1 грудня — День працівників прокуратури;
  • 19 грудня — День адвокатури.

"Телеграф" приготував для вас красиві і оригінальні листівки з Днем юриста, щоб ви могли привітати своїх знайомих, близьких і друзів з їхнім професійним святом.

Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста
Листівки з Днем юриста

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначатимуть православні християни в цьому місяці. Також пропонуємо ознайомитися з докладним календарем державних свят на жовтень.

Теги:
#Свято #День юриста #День юриста України.
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