З Днем юриста! Красиві листівки і привітання зі святом

Дата свята була встановлена в 1997-му році.

Цієї п’ятниці, 8 жовтня, всі люди, які займаються юридичною діяльністю, відзначають своє професійне свято — День юриста. У цей день заведено вітати адвокатів, прокурорів, суддів, слідчих, нотаріусів, юрисконсультів.

Дата святкування Дня юриста 8 жовтня була встановлена указом президента від 16 вересня 1997 року. Так дата обрана не випадково. оскільки саме в цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід законів "Руська правда".

До слова, це не єдиний в році свято працівників юридичної сфери:

4 липня відзначається День судового експерта;

2 вересня — День нотаріату;

1 грудня — День працівників прокуратури;

19 грудня — День адвокатури.

"Телеграф" приготував для вас красиві і оригінальні листівки з Днем юриста, щоб ви могли привітати своїх знайомих, близьких і друзів з їхнім професійним святом.

Листівки з Днем юриста

Листівки з Днем юриста

Листівки з Днем юриста

Листівки з Днем юриста

Листівки з Днем юриста

Листівки з Днем юриста

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