Відносин не побудуєш: три знаки Зодіаку найбільш схильних до зради

Знаки Зодіаку, які не здатні любити одну людину все життя.

Напевно, багато хто в цьому світі мріють про "велику і чисту" любов, проте деякі Знаки Зодіаку не здатні дати цього своєму супутнику або супутниці.

Астрологи попереджають, від цієї трійки можуть бути лише розчарування, адже вони найбільше схильні до зрад.

Читайте також: Категорія Lifestyle Три знака Зодіаку, які не поспішають одружуватися і створювати сім’ю Представники цих знаків Зодіаку наважуються на цей важливий крок лише після 30-ти.

1 місце — Лев

Представники цього знака дуже люблять драму, тому їм просто необхідні ті "вогняні" емоції, пристрасть і імпульсивні дії, які могли б у всіх фарбах показати їх характер. Тому, перебуваючи довгий час у відносинах, їм не вистачає подібних емоцій і вони йдуть "наліво".

2 місце — Овен

Ще одні представники вогняного знаку. Овни в більшості випадків не можуть не піддатися спокусі і утриматися від випадкової інтрижки. Вони, як і Леви хочуть пристрасті і імпульсивності.

3 місце — Близнюки

Люди, народжені під знаком Близнюків, не люблять, коли їх обмежують, тому вважають за краще епізодичні відносини. Їм просто необхідна зміна "обставин", в тому числі і супутника життя, особливо якщо він перестає їх дивувати.

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