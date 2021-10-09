Покрова Пресвятої Богородиці: священник розповів, що важливо зробити в цей день

Покрова Пресвятої Богородиці – свято з потужною історією

В Україні 14 жовтня християни відзначають свято на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Чому це свято тісно пов’язано з самосвідомістю українського народу та що треба робити в цей день? Відповідь "Телеграф" дізнався у військового священника, капелана Військового госпіталю міста Дніпра, настоятеля храму на честь Покрови Пресвятої Богородиці полку Дніпро-1, протоієрея Дмитра Поворотного.

Як з'явилося це свято

За церковним переданням, ця подія відбулася ще до прийняття Руссю християнства за Володимира Великого. Так, князь Оскольд разом із своїми дружинниками зробив набіг на Константинополь, намагаючись захопити місто в IX столітті. На той момент візантійське військо було десь далеко, тому обороняти місто було майже нікому. Місцевим довелося покладатися лише на Божу допомогу. Мешканці на чолі з патріархом звернулися до Пресвятої Богородиці у Влахернському храмі, де зберігався її омофор – те, що ми називаємо покровом. Молилися всю ніч. І під час служби блаженний Андрій побачив видіння: ніби Богородиця стоїть над вівтарем і вогняним світлим омофором покриває тих, хто служить. Після цього богослужіння віряни вийшли на вулицю і зробили хресну ходу навколо міста: омофор опустили у води Босфорської протоки, піднялася буря, яка розметала ворогів на чолі з князем Оскольдом. Тоді ще язичники настільки були вражені цим чудом, яке врятувало місто, що Оскольд вирішив охреститися. В історії нашої церкви, зазначає священник, ця подія вважається першим хрещенням Русі. Потім було Ольгине хрещення, далі – Володимирове, яке ми і називаємо Хрещенням Русі-України.

Чому свято Покрови шанують воїни

З тих пір почали виникати і будуватися храми на честь Покрови Пресвятої Богородиці. За часи козацтва такі храми були на кожній січі. А Богородиця вважалася заступницею і покровителькою Запорізького війська. З давніх часів свято було пов’язано зі звитягою, а 14 жовтня стало Днем українського козацтва. Саме в цю дату козаки проводили загальні збори, обирали старшину, підіймали важливі питання суспільного життя і діяльності війська.

На початку ХХ століття, коли почалися національно-визвольні змагання, образ Покрови Пресвятої Богородиці був пов’язаний з військовою доблестю. Згодом 14 жовтня стало вважатися Днем створення Української повстанської армії. В сучасній добі – відзначаємо День захисників і захисниць України.

Тож через віки бачимо, каже протоієрей, що в цьому святі дуже тісно переплетена і звитяжна, і релігійна історія нашого народу.

Що важливо зробити 14 жовтня

Як розповів Дмитро Поворотний, в цей день слід помолитися, звернутися до Богородиці за допомогою в усіх наших справах, попросити, щоби вона заступалася за нас, молилася за нас перед Богом, покривала від усіх негаразд і лиха своїм омофором. Крім того, 14 жовтня ми згадуємо нашу звитяжну історію – як козаччину, так і часи визвольних змагань, діяльність повстанців. Сьогодні свято набуває ще більшого значення, враховуючи події на сході України.

"В сучасній російсько-українській війні ми побачили, що в перші роки, дійсно, тільки Чудом Божим, заступництвом Богородиці, звитяжністю тих небагатьох людей Україна вистояла перед таким нахабним загарбником і зберегла свою державність, почала відвойовувати свої землі. Сподіваємося, що це надалі так і буде. І ми молитимемося за нашу перемогу. Бо правда – на нашому боці. А де правда – там і Бог, — розповідає протоієрей. – Треба покладатися на Бога, на заступництво Пресвятої Богородиці — власне, це і уособлює це свято й ікона Покрови Пресвятої Богородиці. Та, звичайно, не опускати руки – боротися за свою Богом дану землю і розбудовувати ту омріяну державність, яку виборювали десятки поколінь наших пращурів".

Священник зазначає, що цей день треба почати з молитви, урочистого богослужіння, що відбуватиметься в православному храмі.

"Важливо в цей день помолитися. Можливо, навіть підготуватися, посповідатися, причаститися. Основне завдання християнина – об’єднуватися молитвою з Богом і ближніми. А після богослужіння може бути і якась святкова трапеза з друзями та рідними", — розповів священник.

При цьому священник підкреслив, що 14 жовтня важливо пам’ятати про ті історичні та духовні смисли, які закладені в святі.

Незвичайні ікони Пресвятої Богородиці

Ікона Пресвятої Богородиці ще з тих часів стала дуже шанованою. Цікаво, що є певна іконописна практика, властива саме Україні. Так, ікони пишуть не в класичному стилі, а під покровом Богородиці зображують певних історичних особистостей. Така українська традиція, на думку священника, свідчить про усвідомлення цього свята та історичного символу, про те, наскільки наш народ шанував і глибоко вірив у заступництво Пресвятої Богородиці.

Ікона Покрови Пресвятої Богородиці

Ось одна з сучасних ікон Покрови Пресвятої Богородиці. Богородиця — покровителька українських воїнів, освячена Митрополитом Епіфанієм у 2017 році. На іконі зображені українські воїни різних епох, зокрема Святий Рівноапостольний Князь Володимир Великий, руський воїн, Гетьман України Іван Мазепа в похідних військових латах, січові козаки, старшини Армії УНР в одностроях Третьої "Залізної" дивізії, козак Полку Чорних запорожців, воїни Української Галицької армії, Української Повстанської армії, боєць "Самооборони Майдану", вояки добровольчих батальйонів, сучасні українські воїни АТО, які зібралися навколо постаті небесного покровителя українського воїнства Архистратига Божого Михаїла.