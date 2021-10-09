Який талісман здатний залучити гроші і удачу

Якщо ви будете носити при собі містичний вузол, він вбереже вас від неприємностей, вважає експерт з фен-шуй.

Згідно з ученням фен-шуй, щоб ваші фінанси зростали, необхідно зберігати гроші в будинку в певному місці. Однак крім цього астрологи також вважають, що існує талісман, який здатний залучити багатство, любов і удачу в наше життя. Йдеться про так званий вузол багатства і процвітання.

Про це розповіла експерт з фен-шуй і астролог Ангеліна Русіна.

Вузол багатства і процвітання — один з найпотужніших стародавніх символів, що символізує нескінченність і безперервність. У символіці фен-шуй цей вузол уособлює безперервний потік удачі в любові, в справах, в бізнесі.

Зображення містичного вузла не тільки привертають до вас сприятливі обставини, але і захищають від негативних впливів будь-якого характеру. Носіння містичного вузла при собі захищає власника від неприємностей і сприяє зміцненню всіх видів удачі.

"Той, хто носить цей потужний символ, буде відчувати вплив, примножений на 8, і таким чином, насолоджуватися додатковою удачею. Вузол багатства і процвітання — символ добрих звісток з мінімумом хвороб, проблем, болю, невдач і всякого роду страждань. Цей вузол, який має на увазі гладке і легке життя. Він ідентифікується, як щасливий символ любові, відповідний для того, щоб романтика в шлюбі тривала нескінченно, щоб сімейні узи міцнішали, сім’я росла і поповнювалася", — зазначає Русина.

Якщо Ви намітили собі важливу справу (на роботі, в сім’ї, в бізнесі і т.п.), містичний вузол буде захищати Вас від нещасних випадків і небезпек, вбереже від негативу і поганих думок самої людини.

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