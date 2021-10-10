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Подвійна дата 10.10.2021: як залучити удачу в цей особливий день

Автор
Таїсія Єрохіна
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Число 10 в нумерології
Число 10 в нумерології

Нумеролог розповіла, що передбачають повторювані в даті десятки

У жовтні випадає одна з так званих подвійних дат — 10.10. Про те, що обіцяє нам 10 жовтня, "Телеграф" дізнався у нумеролога Лариси Нохріної.

За її словами, 10.10. — це щаслива дата, яка говорить про виконання планів.

Так, число 10 — комбінація цифр 1 і 0. Де 1 символізує свідомість, Сонце, а 0 — нескінченність.

10 жовтня, відзначає нумеролог, доля нас штовхає до аналізу і/або перегляду життєвих цілей і пріоритетів, до внутрішньої боротьби, яка приведе до правильного розуміння речей. Слід звернути увагу, що нові можливості часом виглядають, як втрати. Однак, знайшовши правильне застосування своїм талантам і силам, кожна людина зможе примножити їх.

У цей день особливо слід пам’ятати, що залежність від чужої думки завжди створює проблеми. Тому сьогодні — думаємо самостійно.

"Якщо здається, що з цілепокладанням у нас все в нормі, дуже корисно почати прибирання. Можна оцінити ситуацію в шафі, у ванній або на кухні. Можливо, дуже потрібно щось розкласти по поличках, щось здати в хімчистку, а що і зовсім викинути. Дивним чином просте прибирання допоможе упорядкувати і думки, і плани, і проєкти", — радить нумеролог.

Також 10 жовтня дуже добре відправитися на прогулянку. Природа сама генерує одкровення та підказує нам вдалі рішення.

Крім того, додала нумеролог, в цей день слід особливо допомагати людям похилого віку та дітям, оскільки прагнення піклуватися активізує у нас ген "людяності".

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи назвали знаки зодіаку, яким жовтень обіцяє невдачі.

Теги:
#10 жовтня #Нумерологія #Дзеркальна дата #подвійна дата #10.10.
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