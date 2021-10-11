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Яке свято 11 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
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Харитонов день вважається небезпечним.
Харитонов день вважається небезпечним.

Не варто сьогодні нікому розповідати про свої сни.

У понеділок, 11 жовтня, православна церква вшановує пам’ять преподобного Харитона Сповідника. У народному календарі — Харитонов день.

Святий Харитон жив у IV столітті нашої ери на території Інокії. За свою віру йому довелося зазнати страшні муки, проте завдяки Божій допомозі він залишився в живих. Відразу після звільнення він відправився в Палестину, де організував три християнські лаври — Ієрихонську, Сукійскую і Фаранську.

Харитон Сповідник
Харитон Сповідник

11 жовтня селяни побоювалися і намагалися не залишати будинок без необхідності. Тому в основному займалися домашньою роботою.

Що не можна робити 11 жовтня:

  • Не слід в цей день запрошувати в будинок незнайомих людей.
  • Не рекомендується повертатися за якоюсь річчю.
  • Не можна давати свідомо нездійсненні обіцянки.
  • Не варто викидати сміття після заходу сонця.
  • Не можна без діла виходити з дому.
  • Не варто укладати шлюби.

Народні прикмети 11 жовтня:

  1. Якщо лист з берези і дуба нечисто опадає, то зима буде суворою.
  2. Якщо листя на землю падають виворотом вгору, то в наступному році буде хороший урожай.
  3. Якщо зайці до цього часу не побіліли, зима буде пізньою.
  4. Місяць в колах — до посушливого літа.
  5. Якщо дерева вдруге почали цвісти, то осінь буде довгою і теплою.
  6. Якщо птиці низько до землі летять, зима буде ранньою і холодною.
  7. Навколо місяця веселковий круг — до вітру і негоди.
  8. Якщо ввечері зоря червона, то завтра буде вітряно.
  9. Іва інеєм покрилася — до довгої зими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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