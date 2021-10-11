Яке свято 11 жовтня: народні прикмети і заборони
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Не варто сьогодні нікому розповідати про свої сни.
У понеділок, 11 жовтня, православна церква вшановує пам’ять преподобного Харитона Сповідника. У народному календарі — Харитонов день.
Святий Харитон жив у IV столітті нашої ери на території Інокії. За свою віру йому довелося зазнати страшні муки, проте завдяки Божій допомозі він залишився в живих. Відразу після звільнення він відправився в Палестину, де організував три християнські лаври — Ієрихонську, Сукійскую і Фаранську.
11 жовтня селяни побоювалися і намагалися не залишати будинок без необхідності. Тому в основному займалися домашньою роботою.
Що не можна робити 11 жовтня:
- Не слід в цей день запрошувати в будинок незнайомих людей.
- Не рекомендується повертатися за якоюсь річчю.
- Не можна давати свідомо нездійсненні обіцянки.
- Не варто викидати сміття після заходу сонця.
- Не можна без діла виходити з дому.
- Не варто укладати шлюби.
Народні прикмети 11 жовтня:
- Якщо лист з берези і дуба нечисто опадає, то зима буде суворою.
- Якщо листя на землю падають виворотом вгору, то в наступному році буде хороший урожай.
- Якщо зайці до цього часу не побіліли, зима буде пізньою.
- Місяць в колах — до посушливого літа.
- Якщо дерева вдруге почали цвісти, то осінь буде довгою і теплою.
- Якщо птиці низько до землі летять, зима буде ранньою і холодною.
- Навколо місяця веселковий круг — до вітру і негоди.
- Якщо ввечері зоря червона, то завтра буде вітряно.
- Іва інеєм покрилася — до довгої зими.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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