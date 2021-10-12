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З’явився новий тизер 3 сезону "Кріпосної" (відео)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Тарас Цимбалюк в серіалі виконує роль коваля Назара Новина оновлена 12 жовтня 2021, 08:40
Тарас Цимбалюк в серіалі виконує роль коваля Назара

У третьому сезоні "Кріпосної" роль Каті Вербицької зіграє нова актриса.

Новий сезон популярного серіалу "Кріпосна" вже зовсім скоро вийде на екрани. Творці й далі підігрівають інтерес шанувальників до третього сезону, поступово відкриваючи нові подробиці.

Так, український актор Тарас Цимбалюк, який в виконує роль коваля Назара, в своєму Інстаграм опублікував новий тизер серіалу.

Ролик триває всього лише кілька секунд. У кадрі з’являється сам Цимбалюк, демонструються сцени бійок і, судячи з усього, вбивство дівчини.

Третій сезон "Кріпосної" вийде на екрани вже 1 листопада о 20.15 на телеканалі СТБ.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про новий сезон драми "Кріпосна". Головною зміною є те, що в третьому сезоні серіалу роль Каті Вербицької зіграє нова актриса — 25-річна Соня Прісс. Шанувальники серіалу не раз висловлювали своє невдоволення з приводу того, що головну актрису замінили.

У цьому сезоні з’явиться відома російська актриса Марія Машкова. Також в свіжих серіях знялися учасниці шоу "Холостяк" — Надін Медведчук і Юлія Бельченко.

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#Серіал #Фортечна #Серіал Фортечна
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