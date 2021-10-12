Три знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками цього тижня

Серед щасливчиків на цьому тижні Тельці, Близнюки і Стрільці.

Новий тиждень в самому розпалі, а це значить, що пора дізнатися, на кого зі знаків Зодіаку у ці дні буде чекати успіх. Астрологи виділяють трійку щасливчиків, яким буде щастити в усьому.

Телець

Тельцю на цьому тижні буде дуже щастити в фінансовому плані. Гарний час для великих покупок і навіть запуску власного бізнесу. У вас з’явиться можливість розбагатіти, якщо ви зосередитеся на своїй роботі і не будете розпорошуватися. Сидіти склавши руки вам у жодному разі не можна.

Крім того, у стосунках з другою половинкою на цьому тижні вас чекає повне взаєморозуміння, але тільки якщо ви навчитеся поступатися своєму партнеру.

Близнюки

Близнюків на цьому тижні також чекає удача на романтичному поприщі. Самотні представники знаку зможуть, нарешті, зустріти споріднену душу. Для тих же, хто вже перебуває у відносинах, настане період "медового місяця" з їх другою половинкою.

Вкрай щасливими Близнюки будуть і в роботі. На вас чекає наплив нових замовлень і вигідних проектів.

Стрілець

На цьому тижні зірки будуть на боці Стрільців. Все задумане буде здійснюватися. Приділіть якомога більше часу друзям і рідним. На цьому тижні вам потрібно відпочивати і веселитися.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, які викликають роздратування.