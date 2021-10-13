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Ці три знаки Зодіаку не здатні побудувати тривалі стосунки

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Ці знаки Зодіаку важко приручити Новина оновлена 13 жовтня 2021, 09:19
Ці знаки Зодіаку важко приручити

Стосунки з цими знаками побудувати непросто, але можливо.

Деякі люди не здатні побудувати тривалі стосунки: щойно почуття згасають, вони починають шукати нову любов. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які не здатні підтримувати почуття тривалий час.

Овен

Овни швидко закохуються і так само швидко холонуть. Вони вступають в серйозні стосунки досить рано, а потім намагаються від них втекти і "дожити" вільне життя. У їхньому житті завжди настає переломний момент, коли вони починають ретельно аналізувати свої стосунки і вирішують, чи варто спробувати їх відродити або відразу піти.

Стрілець

Стрілець — далеко не найвідданіший знак у стосунках. Все, що триває занадто довго, викликає у них занепокоєння. Не можна обмежувати свободу Стрільців — лише в цьому випадку у вас буде шанс побудувати з ним тривалі стосунки.

Водолій

Водолій також починає відчувати занепокоєння, довго перебуваючи в одній точці. Вони люблять різноманітність і шукають її у стосунках також, як і в усі іншому. Навіть пристрасть не може довго утримувати Стрільця в стосунках. Підкорити його можливо тільки інтелектуально.

Раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку буде казково везти на цьому тижні.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку
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