День українського козацтва: історія свята і красиві поздоровлення

У день Покрови козаки проводили Велику раду, на якій обирали нового гетьмана.

У четвер, 14 жовтня, в Україні відзначається відразу три свята: православна та католицька церкви відзначають — Покров Пресвятої Богородиці, День захисника і захисниці України і День українського козацтва. Відзначимо, що всі ці свята дуже взаємопов’язані.

День українського козацтва: історія

Божа Матір вважається захисницею і покровителькою українського козацтва. Козаки дуже шанували Богородицю. На Запорізькій Січі навіть була побудована церква на честь Покрови Богородиці з її іконою.

У 1999 році президент України Леонід Кучма вирішив відзначити "історичне значення і заслуги Українського козацтва в утвердженні української державності" і заснував свято День українського козацтва, яке відзначається в День Покрови 14 жовтня.

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День українського козацтва: традиції

У День українського козацтва в багатьох регіонах країни проводяться тематичні фестивалі та фізкультурно-патріотичні змагання, в музеях організуються спеціальні виставки, в школах — тематичні уроки про славу запорожців.

Варто відзначити, що в Україні продовжують традиції козацтва. У 2002 році було створено Українське реєстрове козацтво, а також в Україні діє Міжнародна федерація бойового гопака.

День українського козацтва: привітання

Привітання з Днем українського козацтва

Привітання з Днем українського козацтва

Привітання з Днем українського козацтва

Привітання з Днем українського козацтва

Привітання з Днем українського козацтва

Привітання з Днем українського козацтва

Привітання з Днем українського козацтва

Привітання з Днем українського козацтва

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