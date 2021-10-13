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День українського козацтва: історія свята і красиві поздоровлення

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Привітання з Днем українського козацтва Новина оновлена 13 жовтня 2021, 09:55
Привітання з Днем українського козацтва

У день Покрови козаки проводили Велику раду, на якій обирали нового гетьмана.

У четвер, 14 жовтня, в Україні відзначається відразу три свята: православна та католицька церкви відзначають — Покров Пресвятої Богородиці, День захисника і захисниці України і День українського козацтва. Відзначимо, що всі ці свята дуже взаємопов’язані.

День українського козацтва: історія

Божа Матір вважається захисницею і покровителькою українського козацтва. Козаки дуже шанували Богородицю. На Запорізькій Січі навіть була побудована церква на честь Покрови Богородиці з її іконою.

У 1999 році президент України Леонід Кучма вирішив відзначити "історичне значення і заслуги Українського козацтва в утвердженні української державності" і заснував свято День українського козацтва, яке відзначається в День Покрови 14 жовтня.

День українського козацтва: традиції

У День українського козацтва в багатьох регіонах країни проводяться тематичні фестивалі та фізкультурно-патріотичні змагання, в музеях організуються спеціальні виставки, в школах — тематичні уроки про славу запорожців.

Варто відзначити, що в Україні продовжують традиції козацтва. У 2002 році було створено Українське реєстрове козацтво, а також в Україні діє Міжнародна федерація бойового гопака.

День українського козацтва: привітання

Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва
Привітання з Днем українського козацтва

Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрову, щоб знайти підтримку у Богородиці.

Теги:
#Свято #Козаки #Поздоровлення #День українського козацтва #День Українського козацтва
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