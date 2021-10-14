Чому курячі яйця різного кольору: відповідь вас може здивувати

Побачивши птицю, можна відразу вгадати, якого кольору яйця вона несе

Багато дітей, як, втім і їхні батьки, задаються питанням: чому курячі яйця різного кольору? І якщо вже вони різняться, то які корисніші і смачніші?

Відповідь на настільки популярне питання досить проста, а озвучили її на Інстаграмм-сторінці detlektor.

Цікаво, що колір шкаралупи пташиного яйця залежить від забарвлення самого птаха. Виявляється, білі кури, качки та гуси несуть білі яйця. Цесарки і кури темного кольору — коричневі, а індички і перепела — плямисті яйця. Смакові та поживні якості яєць від кольору шкарлупи зовсім не залежать, як багато хто помилково вважає.

Коричневий колір надає яйцям пігмент протопорфирин — у темних курей його виробляється більше, ніж у світлих.

До слова, деякі люди вважають, що жовток коричневих яєць більш яскравий, проте це всього лише міф: насиченість жовтка, як і міцність самого яйця залежить від віку птиці та її харчування. Чим вона старша, тим тендітніші шкаралупа і блідіший жовток.

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