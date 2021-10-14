Рус

Баскський чізкейк: як приготувати ніжний і повітряний десерт

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
22
Баскський чізкейк виходить неймовірно ніжним Новина оновлена 14 жовтня 2021, 13:20
Баскський чізкейк виходить неймовірно ніжним

Чізкейк — один з найбільш низькокалорійних і корисних десертів, але при цьому він неймовірно смачний.

Чізкейк є одним з найпопулярніших десертів у всьому світі, оскільки він має дуже ніжниий смак і при цьому не надто калорійний на відміну від того ж класичного "Наполеона", який так люблять українці. Популярним різновидом цього сирного десерту є так званий "Баскський чізкейк". Рецептом його приготування і поділився відомий кулінар Володимир Ярославський.

Рецепт, знайденим в Іспанії, кулінар опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Баскський чізкейк: рецепт

Інгредієнти:

  • 500 гр сиру Філадельфія
  • 190 гр цукру
  • 3 яйця + 1 жовток
  • 220 гр вершків, 30%
  • 20 гр борошна вищого гатунку

Чорничний джем для начинки:

  • 500 гр свіжозамороженої чорниці
  • 2 ст л цукру

Спосіб приготування:

  1. Спочатку робимо топінг. Для цього в сотейнику змішайте чорницю і цукор і уваріть на повільному вогні до густого стану.
  2. Тепер переходимо до чізкейку. Яйця і жовток добре змішайте з цукром ложкою або лопаткою. Додайте борошно і повільно змішайте, але не збивайте. Філадельфія і вершки повинні бути кімнатної температури.
  3. У сир додайте яєчну суміш, перемішайте і додайте вершки. Вимісіть до однорідної маси.
  4. Форму 26 см вистеліть пергаментом, змастіть вершковим маслом. Випікайте чізкейк при температурі 210 градусів протягом 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачного і корисного гарбузового пирога.

Теги:
#Десерт #Володимир Ярославський #Чізкейк
Антон Поляков, ймовірно, відпочивав в компанії Джамбулатова і Алієва
Суспільство
Перед смертю Поляков відпочивав в компанії розшукуваного Азербайджаном чоловіка, — ЗМІ (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков, ймовірно, відпочивав в компанії Джамбулатова і Алієва
Перед смертю Поляков відпочивав в компанії розшукуваного Азербайджаном чоловіка, — ЗМІ (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
В Україні погіршується епідобстановка з COVID-19
Менш ніж за тиждень вся Україна може перейти в "червону" зону, - лікар
Дата публікації
Категорія
Збір учасників маршу.
Марш до Дня захисників і захисниць в Києві об’єднав три рухи (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Зростання зарплат військових вже давно відстає від темпів інфляції
Проблеми з зарплатами, держзамовленням і міністром: з якою армією Україна зустрічає День захисників
Дата публікації
Категорія
Ціна на газ — один з головних викликів нового опалювального сезону
Криза опалювального сезону: з якими проблемами зіткнеться Україна цієї зими і як їх можна вирішити