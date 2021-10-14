Баскський чізкейк: як приготувати ніжний і повітряний десерт
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Чізкейк — один з найбільш низькокалорійних і корисних десертів, але при цьому він неймовірно смачний.
Чізкейк є одним з найпопулярніших десертів у всьому світі, оскільки він має дуже ніжниий смак і при цьому не надто калорійний на відміну від того ж класичного "Наполеона", який так люблять українці. Популярним різновидом цього сирного десерту є так званий "Баскський чізкейк". Рецептом його приготування і поділився відомий кулінар Володимир Ярославський.
Рецепт, знайденим в Іспанії, кулінар опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.
Баскський чізкейк: рецепт
Інгредієнти:
- 500 гр сиру Філадельфія
- 190 гр цукру
- 3 яйця + 1 жовток
- 220 гр вершків, 30%
- 20 гр борошна вищого гатунку
Чорничний джем для начинки:
- 500 гр свіжозамороженої чорниці
- 2 ст л цукру
Спосіб приготування:
- Спочатку робимо топінг. Для цього в сотейнику змішайте чорницю і цукор і уваріть на повільному вогні до густого стану.
- Тепер переходимо до чізкейку. Яйця і жовток добре змішайте з цукром ложкою або лопаткою. Додайте борошно і повільно змішайте, але не збивайте. Філадельфія і вершки повинні бути кімнатної температури.
- У сир додайте яєчну суміш, перемішайте і додайте вершки. Вимісіть до однорідної маси.
- Форму 26 см вистеліть пергаментом, змастіть вершковим маслом. Випікайте чізкейк при температурі 210 градусів протягом 20 хвилин.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачного і корисного гарбузового пирога.
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