Баскський чізкейк: як приготувати ніжний і повітряний десерт

Чізкейк — один з найбільш низькокалорійних і корисних десертів, але при цьому він неймовірно смачний.

Чізкейк є одним з найпопулярніших десертів у всьому світі, оскільки він має дуже ніжниий смак і при цьому не надто калорійний на відміну від того ж класичного "Наполеона", який так люблять українці. Популярним різновидом цього сирного десерту є так званий "Баскський чізкейк". Рецептом його приготування і поділився відомий кулінар Володимир Ярославський.

Рецепт, знайденим в Іспанії, кулінар опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Баскський чізкейк: рецепт

Інгредієнти:

500 гр сиру Філадельфія

190 гр цукру

3 яйця + 1 жовток

220 гр вершків, 30%

20 гр борошна вищого гатунку

Чорничний джем для начинки:

500 гр свіжозамороженої чорниці

2 ст л цукру

Спосіб приготування:

Спочатку робимо топінг. Для цього в сотейнику змішайте чорницю і цукор і уваріть на повільному вогні до густого стану. Тепер переходимо до чізкейку. Яйця і жовток добре змішайте з цукром ложкою або лопаткою. Додайте борошно і повільно змішайте, але не збивайте. Філадельфія і вершки повинні бути кімнатної температури. У сир додайте яєчну суміш, перемішайте і додайте вершки. Вимісіть до однорідної маси. Форму 26 см вистеліть пергаментом, змастіть вершковим маслом. Випікайте чізкейк при температурі 210 градусів протягом 20 хвилин.

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