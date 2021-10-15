Найнестерпніші дружини за знаком Зодіаку

Ці дівчата дійсно нестерпні, але і до них можна знайти підхід.

Як говорить народна мудрість, в кожній жінці є загадка. Ось тільки у деяких під цією "загадкою" мається на увазі нестерпний характер. Астрологи назвали знаки Зодіаку, під якими народжуються жінки з найнестерпніші характером. Ужитися з ними буде непросто.

1-е місце — Лев

Левиці, за твердженням астрологів, занадто зарозумілі і постійно чогось чекають від свого партнера. При цьому відкрито щось попросити ця жінка не здатна. На її думку, ви самі зобов’язані вгадувати її думки, а якщо цього не відбувається, вона смертельно на вас образиться і буде мучити тривалим холодним мовчанням.

2-е місце — Скорпіон

Партнерам Скорпіонів доводиться несолодко через їхню надмірну саркастичність. Другий половинці представниць цього знака раз у раз буде здаватися, що їх за щось висміюють. Крім того, вона підступна, хитра і примхлива. Однак якщо ви проявите стосовно неї більше ніжності — її серце відтане і стосунки налагодяться.

3-е місце — Рак

Жінка-Рак так сильно зосереджується на об’єкті своїх почуттів, що просто не дає йому спокою. Часом вона так сильно "душить" своєю любов’ю, що хочеться втекти. Якщо ж ви спробуєте натякнути їй на це — вона образиться. При цьому жінки-Раки — відмінні матері і господині.

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