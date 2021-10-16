Ображені мадам і рижик, що потрапив у казку: сміховинні приколи і меми з котами за тиждень (фото, відео)

Приколи з котиками, які порадують в цей похмурий день

Довгі вихідні в жовтні призначені для веселощів, а не для смутку. Незважаючи на дощі, які українські синоптики обіцяють на цей вікенд, ми не дамо нашим читачам бути в поганому настрої.

Як же тоді провести час і отримати задоволення? Це просто — дивіться відео зі смішними тваринами і потоки настрою поліпшать ваше проведення часу біля комп’ютера!

"Телеграф" публікує смішні картинки, меми та відео з котами, які піднімуть вам настрій в ці хмарні осінні дні.

Ну, блін, з ким не буває...

Приколи з котами

Приколи з котами

А хто твій кіт за гороскопом?

Нагадаємо, що 16 жовтня в світі відзначається свято — День керівника. Найсмішніші анекдоти і жарти до цього свята ви знайдете в матеріалі "Телеграфа".