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Ображені мадам і рижик, що потрапив у казку: сміховинні приколи і меми з котами за тиждень (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Пухнастики в будь-яку пору року піднімають настрій Новина оновлена 16 жовтня 2021, 10:52
Пухнастики в будь-яку пору року піднімають настрій

Приколи з котиками, які порадують в цей похмурий день

Довгі вихідні в жовтні призначені для веселощів, а не для смутку. Незважаючи на дощі, які українські синоптики обіцяють на цей вікенд, ми не дамо нашим читачам бути в поганому настрої.

Як же тоді провести час і отримати задоволення? Це просто — дивіться відео зі смішними тваринами і потоки настрою поліпшать ваше проведення часу біля комп’ютера!

"Телеграф" публікує смішні картинки, меми та відео з котами, які піднімуть вам настрій в ці хмарні осінні дні.

Ну, блін, з ким не буває...

Приколи з котами
Приколи з котами
Приколи з котами
Приколи з котами

А хто твій кіт за гороскопом?

Нагадаємо, що 16 жовтня в світі відзначається свято — День керівника. Найсмішніші анекдоти і жарти до цього свята ви знайдете в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Тварини #Коти #Кішки #Гумор #Приколи #котики тижня
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