Ображені мадам і рижик, що потрапив у казку: сміховинні приколи і меми з котами за тиждень (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 50
Приколи з котиками, які порадують в цей похмурий день
Довгі вихідні в жовтні призначені для веселощів, а не для смутку. Незважаючи на дощі, які українські синоптики обіцяють на цей вікенд, ми не дамо нашим читачам бути в поганому настрої.
Як же тоді провести час і отримати задоволення? Це просто — дивіться відео зі смішними тваринами і потоки настрою поліпшать ваше проведення часу біля комп’ютера!
"Телеграф" публікує смішні картинки, меми та відео з котами, які піднімуть вам настрій в ці хмарні осінні дні.
Ну, блін, з ким не буває...
А хто твій кіт за гороскопом?
Нагадаємо, що 16 жовтня в світі відзначається свято — День керівника. Найсмішніші анекдоти і жарти до цього свята ви знайдете в матеріалі "Телеграфа".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-