Як перестати об’їдатися на ніч: два простих правила, які реально працюють
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Пізні прийоми їжі сприяють утворенню токсинів.
Всім нам тією чи іншою мірою знайома пробелми переїдання на ніч. Після того, як цілий день в офісі хапав щось нальоту, звичайно ж, хочеться, прийшовши додому, від душі наїстися. Як вже тут слідувати головному правилу худнуть: не їсти після 18-ти?
Експерт з харчування і фітнес-тренер Марина Боржемська розповіла, які правила дійсно допоможуть вам позбавитися від звички їсти на ніч.
- Отже, перше, що вам необхідно зробити — це збалансовано харчуватися протягом дня, близько 5 разів. Урізноманітнити раціон і стежити за кількістю білків, жирів і вуглеводів, макро- і мікроелементів.
- Також знайдіть альтернативний спосіб боротьби зі стресом: вечірні прогулянки, спорт, йога, перегляд серіалу (без пок-корну і чіпсів), корисних відео і т.д.
Фахівець із харчування також розповіла, як впливають на організм нічні перекуси. За її словами, рясна вечірня їжа не перетравлюється належним чином, не всмоктується в стінки тонкого кишечника, а в товстому піддається впливу патогенної мікрофлори, що призводить до утворення токсинів. Крім того, надлишок вуглеводів у вечірній час змушує організм накопичувати жир.
Раніше Марина Боржемська розповіла "Телеграфу", що потрібно їсти восени, щоб залишатися здоровим і не хворіти.
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