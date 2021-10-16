Як перестати об’їдатися на ніч: два простих правила, які реально працюють

Пізні прийоми їжі сприяють утворенню токсинів.

Всім нам тією чи іншою мірою знайома пробелми переїдання на ніч. Після того, як цілий день в офісі хапав щось нальоту, звичайно ж, хочеться, прийшовши додому, від душі наїстися. Як вже тут слідувати головному правилу худнуть: не їсти після 18-ти?

Експерт з харчування і фітнес-тренер Марина Боржемська розповіла, які правила дійсно допоможуть вам позбавитися від звички їсти на ніч.

Отже, перше, що вам необхідно зробити — це збалансовано харчуватися протягом дня, близько 5 разів. Урізноманітнити раціон і стежити за кількістю білків, жирів і вуглеводів, макро- і мікроелементів. Також знайдіть альтернативний спосіб боротьби зі стресом: вечірні прогулянки, спорт, йога, перегляд серіалу (без пок-корну і чіпсів), корисних відео і т.д.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Дозволяйте собі улюблену їжу, навіть якщо вона шкідлива, — дієтолог Тетяна Лакуста Проблема надмірної ваги і переїдання актуальна для багатьох людей. Особливо гостро вона проявляється в осінньо-зимовий період. "Телеграф" поговорив з терапевтом-дієтологом і автором клубу збалансованого харчування "The Vilka" Тетяною Лакустою і дізнався, як справлятися з емоційним переїданням і яких принципів здорового харчування необхідно дотримуватися.

Фахівець із харчування також розповіла, як впливають на організм нічні перекуси. За її словами, рясна вечірня їжа не перетравлюється належним чином, не всмоктується в стінки тонкого кишечника, а в товстому піддається впливу патогенної мікрофлори, що призводить до утворення токсинів. Крім того, надлишок вуглеводів у вечірній час змушує організм накопичувати жир.

Раніше Марина Боржемська розповіла "Телеграфу", що потрібно їсти восени, щоб залишатися здоровим і не хворіти.