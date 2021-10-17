Коли не можна позичати гроші, щоб не збідніти: прикмети

У народі вважали, що якщо дати в борг у неправильний час, це може привести до безгрошів’я.

Брати гроші в борг, давати, і навіть віддавати теж потрібно вміти. Не просто так адже в народі існує так багато грошових прийме. Якщо Ви людина забобонна, то Вам просто необхідно знати, як правильно позичати гроші і віддавати борги, щоб не збідніти.

Коли не можна давати гроші в борг

На Місяць, що росте, а також в повний місяць.

Увечері або вночі. Краще давати гроші в борг при сонячному світлі. Однак якщо це все ж потрібно зробити, потрібно, щоб гроші поклали на підлогу, і той, кому їх дають в борг, підняв купюри.

Коли ці гроші останні.

В неділю. Останній день тижня не призначений для цього.

На великі церковні свята.

Не можна займати під Новий рік.

У п’ятницю 13-те.

Відзначимо, що якщо слідувати фен-шую, всі грошові операції потрібно проводити в першій половині дня.

Як не можна давати гроші в борг

Не можна давати гроші в борг у розгорнутому вигляді.

Чи не віддавати гроші в дверному отворі і не передавати через поріг.

Давати і повертати борги краще дрібними купюрами.

Віддавати гроші краще правою рукою.

В який день краще повернути борг

Найбільш сприятливі дні для прощання з боргом — середа, четвер і субота. Розраховуючись з боргами краще в ці дні.

Раніше, "Телеграф" писав, що про заборони і прикмети про ключі — Що не можна робити з ключами від будинку, щоб не накликати біду.