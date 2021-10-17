Коли не можна позичати гроші, щоб не збідніти: прикмети
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У народі вважали, що якщо дати в борг у неправильний час, це може привести до безгрошів’я.
Брати гроші в борг, давати, і навіть віддавати теж потрібно вміти. Не просто так адже в народі існує так багато грошових прийме. Якщо Ви людина забобонна, то Вам просто необхідно знати, як правильно позичати гроші і віддавати борги, щоб не збідніти.
Коли не можна давати гроші в борг
- На Місяць, що росте, а також в повний місяць.
- Увечері або вночі. Краще давати гроші в борг при сонячному світлі. Однак якщо це все ж потрібно зробити, потрібно, щоб гроші поклали на підлогу, і той, кому їх дають в борг, підняв купюри.
- Коли ці гроші останні.
- В неділю. Останній день тижня не призначений для цього.
- На великі церковні свята.
- Не можна займати під Новий рік.
- У п’ятницю 13-те.
Відзначимо, що якщо слідувати фен-шую, всі грошові операції потрібно проводити в першій половині дня.
Як не можна давати гроші в борг
- Не можна давати гроші в борг у розгорнутому вигляді.
- Чи не віддавати гроші в дверному отворі і не передавати через поріг.
- Давати і повертати борги краще дрібними купюрами.
- Віддавати гроші краще правою рукою.
В який день краще повернути борг
Найбільш сприятливі дні для прощання з боргом — середа, четвер і субота. Розраховуючись з боргами краще в ці дні.
Раніше, "Телеграф" писав, що про заборони і прикмети про ключі — Що не можна робити з ключами від будинку, щоб не накликати біду.
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