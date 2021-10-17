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Коли не можна позичати гроші, щоб не збідніти: прикмети

Автор
Анна Барабан
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Давати в борг потрібно на місяць, що зростає
Давати в борг потрібно на місяць, що зростає

У народі вважали, що якщо дати в борг у неправильний час, це може привести до безгрошів’я.

Брати гроші в борг, давати, і навіть віддавати теж потрібно вміти. Не просто так адже в народі існує так багато грошових прийме. Якщо Ви людина забобонна, то Вам просто необхідно знати, як правильно позичати гроші і віддавати борги, щоб не збідніти.

Коли не можна давати гроші в борг

  • На Місяць, що росте, а також в повний місяць.
  • Увечері або вночі. Краще давати гроші в борг при сонячному світлі. Однак якщо це все ж потрібно зробити, потрібно, щоб гроші поклали на підлогу, і той, кому їх дають в борг, підняв купюри.
  • Коли ці гроші останні.
  • В неділю. Останній день тижня не призначений для цього.
  • На великі церковні свята.
  • Не можна займати під Новий рік.
  • У п’ятницю 13-те.

Відзначимо, що якщо слідувати фен-шую, всі грошові операції потрібно проводити в першій половині дня.

Як не можна давати гроші в борг

  • Не можна давати гроші в борг у розгорнутому вигляді.
  • Чи не віддавати гроші в дверному отворі і не передавати через поріг.
  • Давати і повертати борги краще дрібними купюрами.
  • Віддавати гроші краще правою рукою.

В який день краще повернути борг

Найбільш сприятливі дні для прощання з боргом — середа, четвер і субота. Розраховуючись з боргами краще в ці дні.

Раніше, "Телеграф" писав, що про заборони і прикмети про ключі — Що не можна робити з ключами від будинку, щоб не накликати біду.

Теги:
#Прикмети #Народні прикмети #Погані прикмети #Прикмети і забобони #Грошові прикмети
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