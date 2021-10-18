Пора відпочити: яким трьом знакам Зодіаку варто взяти відпустку цієї осені
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 51
Цій трійці терміново потрібно змінити обстановку.
Щоб не піддатися осінній депресії і в хорошому настрої допрацювати цей рік, деяким представникам Зодіакального кола необхідно залишити офіс і відправитися куди-небудь на острови або в гори. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким терміново потрібно надолужити втрачений відпочинок влітку і взяти відпустку вже цієї осені.
Козеріг
Представники цього знака ще ті трудоголіки. Вони якимось чарівним чином встигають не робити свою роботу, але ще і допомагати своїм колегам. Тому і відпочивати їм потрібно в два рази більше. Заряджайтеся відпускними настроєм і вирушайте на заслужений відпочинок.
Терези
Під час роботи Терези перетворюються на гойдалку, причому емоційні, які дуже стомлюють. Через постійні перепади настрою можуть з’явитися проблеми як на особистому фронті, так і в роботі. Зірки радять Вам відпочити морально і фізично.
Рак
Пора подумати і про себе, а не тільки про всіх на світі. Щоб восени уникнути апатії до звичайних речей, пакуйте валізу і вирушайте в заслужену відпустку.
Раніше "Телеграф" писав, під яким знаком Зодіаку народжуються найшкідливіші дружини.
- Дата публікації
-
- Категорія
-