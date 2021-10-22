Де категорично не можна зберігати гроші, щоб не збідніти

Зберігати заначку в якомусь томику улюбленого письменника — погана ідея.

А ви знали, що гроші люблять не тільки рахунок, а й коли про них "піклуються": не мнуть, не рвуть і зберігають в певних місцях. Гроші несуть в собі певну енергетику, і можуть, як винагородити свого "господаря", так і зробити так, що у нього будуть фінансові втрати.

Де найкраще зберігати свої заощадження, "Телеграф" уже писав раніше, а тепер ми пропонуємо Вам дізнатися, де свої скарби зберігати не варто.

Якщо ви людина забобонна, ви повинні обов’язково знати ці "правила" напам’ять.

Де не можна зберігати гроші:

Місця біля дверей. Зберігаючи гроші в таких місцях, будьте готові до того, що ваші заощадження будуть "йти" від вас.

Спальня. Оскільки це кімната, в якій заведено відпочивати, то ваші гроші можуть також "заснути" і перестати множитися. З цієї ж причини не можна зберігати кошти під матрацами.

Туалет/ванна. Згідно фен-шуй вода може витягнути всі гроші з дому.

Книги. "Стандартний" варіант покласти заначку в томик улюбленої книги. Однак краще так не робити, адже старі книги, а також різні "погані" твори (детективи, жахи, драми) несуть в собі погану енергетику. Якщо і зберігати в книжці, то тільки в добрій і позитивній.

В тісноті. Гроші не люблять, коли їх скручують або зв’язують резинками.

Скляні банки. Та ж причина, що і з тіснотою. Гроші не хочуть бути пом’ятими і знаходитися в безладді.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатних накликати нещастя. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе біду — читайте в нашому матеріалі.