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Яке свято 23 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свято 23 жовтня
Свято 23 жовтня

23 жовтня було прийнято розщеплювати поліна на скіпи.

У суботу, 23 жовтня, православна церква вшановує пам’ять мученика Євлампія, а також його сестри Євлампії.

Святі Жили вони за часів правління імператора Максимілана, який влаштовував жорстокі гоніння за християнами. Євлампій і Євлампія незважаючи ні на що таємно проповідували християнство. Брат і сестра ховалися від правителя в пустелях, горах і вертепах. Однак, одного разу Євлампія схопили і віддали під суд.

Євлампій не зрікся своєї віри і був відданий жорстоким тортурам, і в підсумку йому відрубали голову. Коли Євлампія дізналася про арешт брата, то добровільно здалася в руки переслідувачів, а після його смерті і сама пішла з життя, що не переживши горя.

Святі Євлампій і Євлампія
Святі Євлампій і Євлампія

Раніше в цей день молоді люди стрибали через багаття. Вважалося, що це допоможе відродитися і продовжити молодість. Також у вогні спалювали старі речі, щоб позбутися від неприємностей і проблем зі здоров’ям.

Що не можна робити 23 жовтня:

  • Не можна сваритися з близькими.
  • Не слід відправлятися за покупками.
  • Не можна грати весілля.
  • Не можна залишати їжу на столі.
  • Не можна плювати в вогонь.

Народні прикмети:

  • Якщо в цей день не було морозу, то зима буде пізньою.
  • На Євлампія сльота і бруд — сніг не випаде до самої Казанської.
  • Якщо листя на вербі почали жовтіти і облітати, то зима буде рання.
  • Ранковий туман віщує сонячну і теплу погоду.
  • Якщо вітер дме зі сходу, то погода зіпсується.

Раніше "Телеграф" писав, скільки відпочиватимуть українці під час новорічних свят.

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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