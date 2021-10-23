Яке свято 23 жовтня: народні прикмети і заборони

23 жовтня було прийнято розщеплювати поліна на скіпи.

У суботу, 23 жовтня, православна церква вшановує пам’ять мученика Євлампія, а також його сестри Євлампії.

Святі Жили вони за часів правління імператора Максимілана, який влаштовував жорстокі гоніння за християнами. Євлампій і Євлампія незважаючи ні на що таємно проповідували християнство. Брат і сестра ховалися від правителя в пустелях, горах і вертепах. Однак, одного разу Євлампія схопили і віддали під суд.

Євлампій не зрікся своєї віри і був відданий жорстоким тортурам, і в підсумку йому відрубали голову. Коли Євлампія дізналася про арешт брата, то добровільно здалася в руки переслідувачів, а після його смерті і сама пішла з життя, що не переживши горя.

Святі Євлампій і Євлампія

Раніше в цей день молоді люди стрибали через багаття. Вважалося, що це допоможе відродитися і продовжити молодість. Також у вогні спалювали старі речі, щоб позбутися від неприємностей і проблем зі здоров’ям.

Що не можна робити 23 жовтня:

Не можна сваритися з близькими.

Не слід відправлятися за покупками.

Не можна грати весілля.

Не можна залишати їжу на столі.

Не можна плювати в вогонь.

Народні прикмети:

Якщо в цей день не було морозу, то зима буде пізньою.

На Євлампія сльота і бруд — сніг не випаде до самої Казанської.

Якщо листя на вербі почали жовтіти і облітати, то зима буде рання.

Ранковий туман віщує сонячну і теплу погоду.

Якщо вітер дме зі сходу, то погода зіпсується.

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