Яке свято 23 жовтня: народні прикмети і заборони
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 15
23 жовтня було прийнято розщеплювати поліна на скіпи.
У суботу, 23 жовтня, православна церква вшановує пам’ять мученика Євлампія, а також його сестри Євлампії.
Святі Жили вони за часів правління імператора Максимілана, який влаштовував жорстокі гоніння за християнами. Євлампій і Євлампія незважаючи ні на що таємно проповідували християнство. Брат і сестра ховалися від правителя в пустелях, горах і вертепах. Однак, одного разу Євлампія схопили і віддали під суд.
Євлампій не зрікся своєї віри і був відданий жорстоким тортурам, і в підсумку йому відрубали голову. Коли Євлампія дізналася про арешт брата, то добровільно здалася в руки переслідувачів, а після його смерті і сама пішла з життя, що не переживши горя.
Раніше в цей день молоді люди стрибали через багаття. Вважалося, що це допоможе відродитися і продовжити молодість. Також у вогні спалювали старі речі, щоб позбутися від неприємностей і проблем зі здоров’ям.
Що не можна робити 23 жовтня:
- Не можна сваритися з близькими.
- Не слід відправлятися за покупками.
- Не можна грати весілля.
- Не можна залишати їжу на столі.
- Не можна плювати в вогонь.
Народні прикмети:
- Якщо в цей день не було морозу, то зима буде пізньою.
- На Євлампія сльота і бруд — сніг не випаде до самої Казанської.
- Якщо листя на вербі почали жовтіти і облітати, то зима буде рання.
- Ранковий туман віщує сонячну і теплу погоду.
- Якщо вітер дме зі сходу, то погода зіпсується.
Раніше "Телеграф" писав, скільки відпочиватимуть українці під час новорічних свят.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-