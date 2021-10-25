Яке свято 25 жовтня: народні прикмети і заборони
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Сьогодні не рекомендується приймати вдома гостей, особливо небажаних.
У понеділок, 25 жовтня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Прова, Тараха і Андроника, а також відзначається день Андрона Звіздаря.
Про мучеників практично нічого невідомо, крім того, що вони постраждали за свою віру в 304 році. Пров, Тарах і Андронік разом пройшли через важкі тортури і катування, але ніхто з них не відмовився від своєї віри. Зрештою, тіла мучеників розрубали на частини.
У народному календарі святого Прова пов’язували з зірками. Тому в цей день наші пращури спостерігали за зірками.
Що не можна робити 25 жовтня:
- Заборонено в цей день голосно сміятися.
- Не слід сперечатися з начальством.
- Не можна говорити неправду.
- Не можна намагатися дізнатися про своє майбутнє.
- Ні в якому разі не можна нікого ображати.
Народні прикмети:
- Північний вітер — до похолодання, південний — до потепління.
- Якщо вітер постійно міняє свій напрямок, то похмура погода триватиме ще довго.
- Грім гримить — до безсніжної, теплої і короткої зими.
- Місяць в колах — до посушливого літа.
- Якщо перелітні птахи низько до землі летять, зима буде рання і сувора.
- Багато ялинових шишок — до хорошого урожаю ярих.
- Місяць почервоніла — до вітру.
- Хмари низько пливуть — до похолодання.
Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".
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