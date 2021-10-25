Яке свято 25 жовтня: народні прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується приймати вдома гостей, особливо небажаних.

У понеділок, 25 жовтня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Прова, Тараха і Андроника, а також відзначається день Андрона Звіздаря.

Про мучеників практично нічого невідомо, крім того, що вони постраждали за свою віру в 304 році. Пров, Тарах і Андронік разом пройшли через важкі тортури і катування, але ніхто з них не відмовився від своєї віри. Зрештою, тіла мучеників розрубали на частини.

Мученики Пров, Тарах і Андронік

У народному календарі святого Прова пов’язували з зірками. Тому в цей день наші пращури спостерігали за зірками.

Що не можна робити 25 жовтня:

Заборонено в цей день голосно сміятися.

Не слід сперечатися з начальством.

Не можна говорити неправду.

Не можна намагатися дізнатися про своє майбутнє.

Ні в якому разі не можна нікого ображати.

Народні прикмети:

Північний вітер — до похолодання, південний — до потепління.

Якщо вітер постійно міняє свій напрямок, то похмура погода триватиме ще довго.

Грім гримить — до безсніжної, теплої і короткої зими.

Місяць в колах — до посушливого літа.

Якщо перелітні птахи низько до землі летять, зима буде рання і сувора.

Багато ялинових шишок — до хорошого урожаю ярих.

Місяць почервоніла — до вітру.

Хмари низько пливуть — до похолодання.

Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".