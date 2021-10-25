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Яке свято 25 жовтня: народні прикмети і заборони

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Анна Барабан Анна Барабан
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Свято 25 жовтня
Свято 25 жовтня

Сьогодні не рекомендується приймати вдома гостей, особливо небажаних.

У понеділок, 25 жовтня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Прова, Тараха і Андроника, а також відзначається день Андрона Звіздаря.

Про мучеників практично нічого невідомо, крім того, що вони постраждали за свою віру в 304 році. Пров, Тарах і Андронік разом пройшли через важкі тортури і катування, але ніхто з них не відмовився від своєї віри. Зрештою, тіла мучеників розрубали на частини.

Мученики Пров, Тарах і Андронік
Мученики Пров, Тарах і Андронік

У народному календарі святого Прова пов’язували з зірками. Тому в цей день наші пращури спостерігали за зірками.

Що не можна робити 25 жовтня:

  • Заборонено в цей день голосно сміятися.
  • Не слід сперечатися з начальством.
  • Не можна говорити неправду.
  • Не можна намагатися дізнатися про своє майбутнє.
  • Ні в якому разі не можна нікого ображати.

Народні прикмети:

  • Північний вітер — до похолодання, південний — до потепління.
  • Якщо вітер постійно міняє свій напрямок, то похмура погода триватиме ще довго.
  • Грім гримить — до безсніжної, теплої і короткої зими.
  • Місяць в колах — до посушливого літа.
  • Якщо перелітні птахи низько до землі летять, зима буде рання і сувора.
  • Багато ялинових шишок — до хорошого урожаю ярих.
  • Місяць почервоніла — до вітру.
  • Хмари низько пливуть — до похолодання.

Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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