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Хелловін 2021: цікаві ідеї макіяжу на свято (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Ідеї для макіяжу на Хелловін 2021 Новина оновлена 26 жовтня 2021, 18:14
Ідеї для макіяжу на Хелловін 2021

Покрокові інструкції, як у домашніх умовах зробити "жахливий" грим на Хелловін.

Зовсім скоро, а саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, світ відзначатиме найстрашніше свято в році — Хелловін (Halloween, All Hallows Eve або All Saints Eve).

У цей день багато хто вбирається в різні костюми і робить відповідний макіяж. Якщо ви думаєте, що зробити страшний макіяж на Хелловін складно, ви помиляєтеся. Його цілком можна зробити самостійно і вам не знадобиться нічого "надприродного".

Все, що потрібно — це темні тіні, червона або чорна (темна) помада, штучна кров, яку в принципі можна зробити з гуаші, і відповідно можна використовувати гуаш або спеціальну фарбу для обличчя.

"Телеграф" пропонує Вам прості варіанти "жахливого" макіяжу на Хелловін з покроковими фото. Дивіться та вибирайте той образ, який сподобається вам найбільше!

Раніше "Телеграф" писав, як красиво прикрасити свій будинок на Хелловін і зробити тематичні вироби своїми руками, як правильно зробити ліхтар із гарбуза, а також підготував добірку найяскравіших образів на Хелловін.

Теги:
#Макіяж #Хеллоуїн #Макіяж на Хеллоуїн #Ідеї макіяжу на Хеллоуїн
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