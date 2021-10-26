Хелловін 2021: цікаві ідеї макіяжу на свято (фото)

Покрокові інструкції, як у домашніх умовах зробити "жахливий" грим на Хелловін.

Зовсім скоро, а саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, світ відзначатиме найстрашніше свято в році — Хелловін (Halloween, All Hallows Eve або All Saints Eve).

У цей день багато хто вбирається в різні костюми і робить відповідний макіяж. Якщо ви думаєте, що зробити страшний макіяж на Хелловін складно, ви помиляєтеся. Його цілком можна зробити самостійно і вам не знадобиться нічого "надприродного".

Читайте також: Категорія Lifestyle Хелловін 2021: покрокові варіанти макіяжу на свято для дитини (фото) Якщо у вас немає ідей який макіяж зробити на Хелловін або ви не знаєте з чого почати, то ви можете подивитися цікаві ідеї на "Телеграфі".

Все, що потрібно — це темні тіні, червона або чорна (темна) помада, штучна кров, яку в принципі можна зробити з гуаші, і відповідно можна використовувати гуаш або спеціальну фарбу для обличчя.

"Телеграф" пропонує Вам прості варіанти "жахливого" макіяжу на Хелловін з покроковими фото. Дивіться та вибирайте той образ, який сподобається вам найбільше!

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