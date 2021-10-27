Яке свято 27 жовтня: народні прикмети та заборони Параскєвої П’ятниці

У народі цей день називали Грязнихою чи Грязнухою.

У середу, 27 жовтня, православна церква згадує святу преподобну Праскеву Сербську, яка вважається покровителькою жінок і жіночих занять. У народному календарі — День Параскеви, Параскева Грязнуха, Параскева П’ятниця, Лляниха та Тріпальниця.

Параскева Сербська – свята, яка прославилася аскетичним способом життя. Після смерті своїх батька та матері дівчина роздала бідним своє майно та прийняла чернечий постриг. Потім стала пустельницею — практично все життя вона провела в Йорданській долині. За два роки до своєї смерті Параскева повернулася на свою батьківщину — до міста Єпіват, де й померла.

Параскєва Сербська

Наші прародички 27 жовтня цілий день молилися, після чого одягали свій найкращий одяг і виходили на прогулянку.

Також, у день Параскеви було заведено готувати із пшениці нового врожаю кашу.

Що не можна робити 27 жовтня:

Не варто шити, прати, лагодити одяг або займатися пряжею.

Вагітним дівчатам краще не розчісувати волосся.

Заборонено веселитися.

Народні прикмети:

Яскраві зірки на Параскеву – до гарного врожаю.

У минулі часи в цей день буде спекотно, а літо буде сухим.

Дощ віщує багатий урожай наступного року.

Якщо у цей день на дорогах багато бруду, то за чотири тижні встановиться справжня зима.

Ворони каркають – до відлиги.

Хмарна погода віщує негоду наприкінці травня.

Календарі церковних та державних свят ви знайдете у матеріалах "Телеграфа".