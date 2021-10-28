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Google присвятив дудл Дзігоро Кано: що відомо про творця дзюдо

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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161 рік від дня народження майстра бойових мистецтв Дзігоро Кано Новина оновлена 28 жовтня 2021, 08:52
161 рік від дня народження майстра бойових мистецтв Дзігоро Кано

Дзігоро Кано є засновником першої школи дзюдо у 1882 році

У четвер, 28 жовтня, пошуковик Google, який 27 вересня відсвяткував свої 23 роки, присвятив новий Doodle, ілюстрований художницею з Лос-Анджелеса Синтією Юань Ченг, японському "батьку дзюдо" професору Дзігоро Кано у його 161-й день народження. Назва японського бойового мистецтва — дзюдо — означає "м’який шлях", і воно побудоване на таких принципах, як справедливість, ввічливість, безпека та скромність. Кано бачив у бойовому мистецтві спосіб об’єднувати людей, навіть кидаючи супротивників на килим.

Народився Дзігоро Кано у 1860 році у місті Міказі (нині частина Кобе). У 11 років переїхав до Токіо зі своїм батьком. Хоча в школі він був відомий як вундеркінд, Дзигоро був фізично слабкий і не виділявся гарною статурою, що давало привід для знущань з боку його однолітків.

Кано у дитинстві (праворуч)
Кано у дитинстві (праворуч)

Щоб набратися сил, він вирішив вивчити бойове мистецтво джіу-джитсу. Під час навчання в Токійському університеті він познайомився з майстром дзю-дзюцу та колишнім самураєм Фукуда Хатіносуке, у якого пройшов перше серйозне навчання.

Дзюдо вперше з’явилося світ під час спарингу по дзюдзюцу. Вилучивши найнебезпечніші техніки, що використовуються в дзю-дзюцу, він створив "Дзюдо", безпечний та спільний вид спорту, заснований на особистій філософії Кано Сейреку-Дзе (максимально ефективне використання енергії) та Дзіта-Кей (взаємне процвітання себе та інших). У 1882 році Кано відкрив своє власне додзе (зал бойових мистецтв), Інститут дзюдо Кодокан у Токіо, де він продовжував розвивати дзюдо протягом багатьох років. Він також привітав жінок у спорті у 1893 році.

Дзігоро Кано (праворуч) та його учень, Кюдзо Міфуне (ліворуч)
Дзігоро Кано (праворуч) та його учень, Кюдзо Міфуне (ліворуч)

Кано став першим азіатським членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у 1909 році, а в 1960 році МОК затвердив дзюдо як офіційний олімпійський вид спорту.

Засновник дзюдо Дзігоро Кано
Засновник дзюдо Дзігоро Кано

Помер Дзігоро Кано у віці 77 років від запалення легенів 4 травня 1938 року.

Статуя Кано Дзігоро біля інституту Кодокан у Токіо
Статуя Кано Дзігоро біля інституту Кодокан у Токіо

Раніше Google присвятив Doodle українському спортсмену-богатирю Івану Піддубному.

Теги:
#Google #Google Doodle #Дудли #Дзігоро Кано
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