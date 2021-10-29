Святкування Казанської ікони Божої Матері та початок Різдвяного посту: які церковні свята відзначаємо у листопаді (календар)

Цей календар допоможе вам не пропустити великі та значні дати у листопаді 2021 року.

Крім багатьох професійних та державних свят, на листопад припадає кілька важливих церковних подій. А також на кінець осені, а саме на 28 листопада, припадає початок Різдвяного посту, встановлений на честь великого свята Різдва Христового.

У листопаді відзначають інші православні свята. Серед них:

4 листопада — Святкування Казанської ікони Божої Матері.

6 листопада — Дмитрівська Поминальна субота.

8 листопада — День великомученика Димитрія Солунського.

21 листопада — Собор Архістратига Михайла.

22 листопада — Святкування ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

26 листопада — День Святого Іоанна Золотоуста.

27 листопада — День апостола Пилипа.

29 листопада — День апостола та євангеліста Матвія.

Календар церковних свят на листопад 2021

Раніше "Телеграф" писав, як українці відпочиватимуть на різдвяні та новорічні свята.