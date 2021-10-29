Святкування Казанської ікони Божої Матері та початок Різдвяного посту: які церковні свята відзначаємо у листопаді (календар)
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Цей календар допоможе вам не пропустити великі та значні дати у листопаді 2021 року.
Крім багатьох професійних та державних свят, на листопад припадає кілька важливих церковних подій. А також на кінець осені, а саме на 28 листопада, припадає початок Різдвяного посту, встановлений на честь великого свята Різдва Христового.
У листопаді відзначають інші православні свята. Серед них:
- 4 листопада — Святкування Казанської ікони Божої Матері.
- 6 листопада — Дмитрівська Поминальна субота.
- 8 листопада — День великомученика Димитрія Солунського.
- 21 листопада — Собор Архістратига Михайла.
- 22 листопада — Святкування ікони Божої Матері "Скоропослушниця".
- 26 листопада — День Святого Іоанна Золотоуста.
- 27 листопада — День апостола Пилипа.
- 29 листопада — День апостола та євангеліста Матвія.
Раніше "Телеграф" писав, як українці відпочиватимуть на різдвяні та новорічні свята.
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