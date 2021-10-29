Рус

Святкування Казанської ікони Божої Матері та початок Різдвяного посту: які церковні свята відзначаємо у листопаді (календар)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
52
Церковні свята у листопаді Новина оновлена 29 жовтня 2021, 16:33
Церковні свята у листопаді

Цей календар допоможе вам не пропустити великі та значні дати у листопаді 2021 року.

Крім багатьох професійних та державних свят, на листопад припадає кілька важливих церковних подій. А також на кінець осені, а саме на 28 листопада, припадає початок Різдвяного посту, встановлений на честь великого свята Різдва Христового.

У листопаді відзначають інші православні свята. Серед них:

  • 4 листопада — Святкування Казанської ікони Божої Матері.
  • 6 листопада — Дмитрівська Поминальна субота.
  • 8 листопада — День великомученика Димитрія Солунського.
  • 21 листопада — Собор Архістратига Михайла.
  • 22 листопада — Святкування ікони Божої Матері "Скоропослушниця".
  • 26 листопада — День Святого Іоанна Золотоуста.
  • 27 листопада — День апостола Пилипа.
  • 29 листопада — День апостола та євангеліста Матвія.
Календар церковних свят на листопад 2021
Календар церковних свят на листопад 2021

Раніше "Телеграф" писав, як українці відпочиватимуть на різдвяні та новорічні свята.

Теги:
#Листопад #Свята #Церковні свята
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Категорія
Агітація напередодні мерських виборів у Харкові проходить мляво, незважаючи на протистояння двох головних конкурентів – Терехова та Добкіна
А вибори взагалі будуть? Як виглядає Харків у боротьбі за крісло мера (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Деякі заклади захотіли відновити навчання дистанційно
В українських школах продовжують канікули: де та на скільки (список міст)
Дата публікації
Категорія
Політичний експерт Костянтин Бондаренко
"Майдан – це лідери та гасла. Ні одного, ні іншого в Україні сьогодні немає", – політолог Бондаренко
Дата публікації
Категорія
Проти Колі Харківського виступила група відомих бізнесменів з Харкова, Одеси та Києва
Відомі українські бізнесмени заступилися за постраждалих у харківській аварії