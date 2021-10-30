Король, акробат і масажист: добірка найкращих котиків тижня, які визначились із професією

Коти — нескінченне джерело гарного настрою

Любитель котів, який себе поважає, знає, що для людини робота є дуже важливою частиною життя. Саме вона дозволяє заробляти гроші, щоб створювати для домашнього улюбленця відповідні та гідні умови. Утім, деякі коти вирішили самі освоїти професії до душі — чи то для себе, чи то щоб показати приклад власнику.

"Телеграф" зробив добірку котиків-трудоголіків, які, здається, вміють робити все на світі.

Зазначимо відразу ж: більшість із "котячих робіт" не зовсім звичні для людини. Як, наприклад, цей акробат, здатний не просто продефілювати кухнею від холодильника, а й зробити це витончено на передніх лапах! (А ви так зможете?)

Цілком можливо, що такій грації навчають на якихось спеціальних курсах. А проводяться вони там, де герої наступного відео вивчають бойові мистецтва. Лише погляньте: яка витримка, яка сила!

Зрозуміло, у деяких осіб витонченість є вродженою. Саме тому вони пересуваються, не поспішаючи, адже без них важливі події точно не розпочнуться. Дивлячись на такого кота, мимоволі замислюєшся про те, що він або король зі свитою, або великий бос із підлеглими.

Ось тільки королівський трон у нас в Англії, та й зайнятий він Єлизаветою II, так що повернемося до професій більш доступних. Так, наприклад, коти рекомендують людям навчитися бути трамваєм. Ви можете подумати, що йдеться про водіїв чи кондукторів цього транспорту, але… Судячи з наступного відео, тварина має на увазі саме трамвай.

Є у нас у добірці та задоволені життям підприємці. Адже герой наступного ролика точно є власником магазину, якщо так спокійно може розгулювати між мішками з кормом, влаштовуючи дегустацію.

Також пухнастики можуть вразити вас своєю любов’ю до рослин. Щоправда, вона явно межує з ненавистю, але цілком можливо, цей кіт просто є ботаніком і вивчає домашню квітку в умовах експерименту.

У чому ще можуть бути хороші коти? Зрозуміло, у правоохоронній системі! А саме як конфіскатори! Адже вони професійно вмикають нашу їжу! (А ще серця, але це вже інша історія).

Ну хіба можна такому рижику відмовити у смакоті?

Ті, кому не вдається добути їжі, до речі, навчилися її майстерно випрошувати, роблячи "щенячі очі" не гірше, власне, самих щенят. А разом із смакотою коти також встигають домовитися і про інші дозволи — людям до них ще рости і рости.

Ці очі навпроти...

Головне, не перестаратися із випрошуванням. Бо деякі, здається, довимагалися у господаря кави. І переборщили. Зовсім трохи.

Але якщо ваша кава буде такою ж солодкою, як і на наступному відео, то хіба її може бути багато?

Ще у добірку ми додали кота, який явно знає, як можна догодити людині, котра замовляє його послуги. І тут потопчеться, і там лапками розімне — чудовий масаж, сер!

А ось наступне фото наочно демонструє, що із людей виконавці замовлень виходять набагато гіршими, ніж із кішок.

Замовники незадоволені...

Завершимо ж нашу добірку ми універсальним персонажем. Залежно від точки зору він може бути як геніальним модельєром, який придумав нову колекцію "Пил і павутиння. Осінь-2021" (якраз до Ґелловіну), так і будівельником, що не зовсім завершив ремонт. (А може це Спайдеркіт?!) Тут вже як вам захочеться!

А якщо душа просить котиків ще, то не відмовляйте їй і ознайомтеся з попередньою "пухнастою" добіркою від "Телеграфа".