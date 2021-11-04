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Рік Чорного Тигра принесе цим трьом знакам Зодіаку казковий успіх

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Гороскоп удачі на 2022 рік
Гороскоп удачі на 2022 рік

Удача сама пливтиме в руки цих знаків Зодіаку.

Наближається новий 2022 рік, який пройде під знаком Чорного Тигра. Цей сміливий хижак принесе деяким знакам Зодіаку серйозні випробування, але комусь він принесе успіх. Астрологи називають трійку знаків Зодіаку, яким у новому році казково щаститиме.

Овен

Овен у новому році поставить для себе нові цілі, яких Чорний Тигр допоможе йому досягти. 2022 принесе вам фінансовий успіх, і ви, нарешті, зможете дозволити собі все бажане, адже буквально купатиметеся в грошах.

Близнюки

Близнюки почнуть помічати, що в їхнє життя прийшов успіх прямо з січня 2022-го року. Особливо успішним місяцем для вас стане травень. Однак вам слід бути обережними та не йти на поводу у своїх бажань, адже один невірний крок може поставити ваше щасливе майбутнє під загрозу.

Терези

Терези, нарешті, зможуть почати жити тим спокійним і розміреним життям, про яке завжди мріяли. Ініціатива на роботі принесе великі плоди. Успіх при досягненні цілей досягатиметься без особливих зусиль.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, які знайдуть кохання в листопаді.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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