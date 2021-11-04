Гороскоп на 2022 рік: кому зі знаків Зодіаку чекати на поповнення у родині

До списку щасливчиків несподівано потрапили Скорпіони.

Рік Чорного Тигра обіцяє певним знакам Зодіаку багато щастя та удачі. На деяких з них і зовсім чекає одна з найщасливіших звісток. Астрологи розкривають, кому із знаків Зодіаку варто чекати на поповнення в сім’ї 2022-го року.

Скорпіон

Скорпіони завдяки своєму врівноваженому характеру та вродженій відповідальності є чудовими батьками. 2022 рік принесе у ваше життя певну новизну. Радісне повідомлення астрологи радять вам чекати в середині літа. Тепер вам доведеться дбати ще про когось окрім себе і, треба сказати, у вас це буде чудово виходити.

Риби

Рибам небесні тіла обіцяють приємний сюрприз у вересні. Ваш партнер і близькі будуть вам дуже допомагати і оберігати в цей чудовий, але не найпростіший період.

Зірки обіцяють, що дитина лише зміцнить ваші стосунки з другою половинкою та стане гарантом міцної родини.

Телець

Тільцям звістку про вагітність зірки обіцяють у грудні. За рік ви встигнете ретельно підготуватися. Астрологи відзначають, що для сприятливої вагітності вам необхідно позбутися шкідливих звичок.

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