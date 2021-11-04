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Яка рослина притягує гроші у дім

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Товстянку називають грошовим деревом Новина оновлена 04 листопада 2021, 17:10
Товстянку називають грошовим деревом

Для того, щоб товстянка почала притягувати гроші в будинок, недостатньо просто купити її в магазині.

Рослини мають не тільки очевидну користь на кшталт створення затишку в будинку та покращення якості повітря, але й езотеричну. Ми вже розповідали вам, де в будинку потрібно зберігати гроші, щоб вони примножувалися, а тепер розповімо, яка рослина здатна притягнути гроші в будинок.

Отже, товстянка, або як її ще називають "грошове дерево", на думку езотериків, здатна притягнути фінансовий успіх. Ця рослина, чиї листочки нагадують монетки, вважається головним "магнітом" для фінансового успіху в будинку.

Однак просто купити та поставити дерево в будинку недостатньо. Вважається, що для того, щоб товстянка дійсно притягувала гроші в будинок, потрібно відірвати листочок з дерева в будинку, в якому живуть заможні люди, і виростити власне. Тільки тоді воно справді буде наповнене грошовою енергією.

До речі, крім товстянки особливо сприятливими для дому вважаються й інші рослини. Наприклад, фіалка — це найсильніший магніт для кохання. Тим, у кого вона росте вдома, стає простіше шукати другу половинку. Кактус здатний захистити будинок від негативної енергії.

Раніше "Телеграф" розповідав, який талісман здатний залучити гроші та удачу.

Теги:
#Гроші #Прикмети #Грошове дерево
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