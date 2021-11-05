Названо знаки Зодіаку, для яких рік Чорного Тигра буде важким

Серйозні неприємності чекають на Козерога вже на самому початку року.

Рік Чорного Тигра здатний принести певним знакам Зодіаку не лише казкову удачу, а й серйозні проблеми. Астрологи назвали трійку знаків Зодіаку, яким 2022 загрожує неприємностями.

Рак

Ракам час навчитися контролювати свої емоції. Коли ви навчитеся приймати рішення на тверезу голову, то побачите, що вони дають кращі результати. Якщо ж ви продовжите йти на поводу у своїх емоцій — чекайте на лихо.

Лев

Левам необхідно скласти чіткий план своїх дій та братися за всі справи по черзі. Якщо ж ви намагатиметеся скрізь встигнути, то незабаром відчуєте себе зовсім знесиленим. Надмірна напруга та стрес можуть негативно позначитися на вашому здоров’ї.

Козоріг

Козерогів чекають серйозні виклики вже з початку року. У січні на вас може очікувати втрата роботи та відсутність грошей. Вам доведеться взяти себе в руки і працювати вдвічі старанніше, щоб вибратися з ями безгрошів’я. Весною у вас з’явиться шанс розпочати власний бізнес — не проґавте його.

Раніше "Телеграф" розповідав, на кого зі знаків Зодіаку у 2022-му році чекає поповнення в сім’ї.