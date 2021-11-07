Як поводитися на карантині: добірка "порад" від найкращих котиків тижня (відео)
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Хвостаті друзі можуть запропонувати багато способів не занудьгувати
Людство вже тривалий час успішно живе з карантинними обмеженнями через "корону". І хоча постійне перебування вдома так чи інакше впливає на наше сприйняття реальності, є ті, хто знає, як це виправити. Мова, звісно, про котиків.
Сьогодні "Телеграф" разом із непосидючими пухнастиками розповість, як найкраще організувати своє дозвілля на карантині.
Найочевиднішим рішенням для багатьох людей у пандемію став перегляд різних фільмів та серіалів у підвищеній кількості. Для цього можна використовувати проектор на стіні. Або... акваріум, як герой нашого відео.
Також постійне перебування вдома — чудовий час, щоб освоїти нові таланти. Наприклад, можна вивчити пару-трійку танців, аби згодом рухатися крутіше за всіх у своєму оточенні.
Або як варіант можна спробувати освоїти мистецтво ікебани. З квітами. Але краще не вплітати їх у зачіску, бо хто знає, кому захочеться за нею "пополювати"?
Також, зрозуміло, небажано перестаратися з їжею. Так, зайві кіло на карантині — проблема багатьох, але ви лише подивіться, як важко бідоласі на наступному відео!
І алкоголь краще не вживати! А то, знаєте, вранці бувають ексцеси у вигляді сушняку та залитого водою столу.
Імовірно, кращим рішенням може стати організація загального дозвілля із сім’єю.
Або ж, якщо ви всі вакциновані і не хворієте, то з друзями. Навіть прості "полежанки" поруч уже виглядають як крутий план!
Головне, не почати обговорювати з другом чи рідними, наприклад, політичну ситуацію в країні. А то все може закінчитися так само, як і в наступному ролику.
І в жодному разі не влаштовуйте надто активних ігор у будинку чи квартирі. Все тому, що обмежений простір не зовсім розрахований на надто "грайливих" людей (і котиків теж).
Ну а в цілому ж найкращим буде проведення часу із вашим домашнім улюбленцем. Не забудьте його погладити і насолодитися чудовим мурчанням.
Якщо вам сподобалися наші "котячі" поради, то обов’язково подивіться ще одну добірку від "Телеграфа" з котиками, а заразом можете прихопити і собачок, і навіть папуг.
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