Наші в Голлівуді: топ-5 голлівудських знаменитостей з українським корінням (фото)

Про те, що у Голлівуді працюють чимало українців, давно не секрет

Іноді американські фільми дуже далекі від української реальності. Однак Голлівуд стає ближчим і ріднішим, коли дізнаєшся, як багато наших співвітчизників творять якісне світове кіно. Деякі зірки виходять заміж за іноземців, а дехто народжується в українських сім’ях, але вже в іншій країні.

Зірки кіно, представлені нижче, змогли реалізувати свій потенціал на чужині та завоювати серця мільйонів. Саме вони подарували незабутні кіношні образи – дівчини Бонда, Великого Гетсбі, рудоволосу Лілу та інших. "Телеграф" розповідає про п’ятірку знаменитостей українського походження.

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо довгий час помилково вважав, що його предки родом із Росії, про що неодноразово розповідав. Пізніше, судячи зі всього, чоловік глянув на карту світу і виявив, що Одеса, в якій народилася бабуся Лео, Олена Смирнова, таки перебуває в Україні. Вийшло, що батьки Олени забрали її до Німеччини, де вона вийшла заміж за німця. Після розлучення Олена вирушила до США та закрутила роман із дідусем Лео, який пізніше покинув її, коли вона була у положенні.

Міла Куніс

Голлівудська актриса та нинішня дружина Ештона Катчера, яких нібито нещодавно бачили у Києві під час зйомок українського комедійного фільму, чудово розмовляє українською мовою. Все тому, що вона родом із Чернівців. 1991 року родина Міли, отримавши Грін карту, переїхала з України до Лос-Анджелеса.

Сільвестр Сталлоне

Про італійське походження зірки фільмів "Рембо" знають практично всі, а ось про його українське коріння мало хто чув. Предки Сталлоне по материнській лінії мешкали в Одесі. Про це мати Слая, нині покійна актриса та астролог Жаклін Сталлоне, дізналася багато років тому від співробітників КДБ.

Міла Йовович

Дочка знаменитої радянської актриси Галини Логінової переїхала з Києва до США у п’ятирічному віці та змогла побудувати дивовижну кар’єру у модельному та кінобізнесі. При цьому варто зазначити, що Мілла майже без акценту і з неприхованим задоволенням розмовляє українською мовою.

Ольга Куриленко

Подружкою найзнаменитішого кіношпигуна Джеймса Бонда у 2008 році у фільмі "Квант милосердя" стала українська красуня Ольга Куриленко. Майбутня знаменитість народилася та провела дитинство у Бердянську, Запорізька область. Будучи підлітком, Ольга переїхала до Москви, а потім до Франції, де працювала моделлю. Сьогодні на її рахунку десятки голлівудських блокбастерів.

Також до списку зірок з українським корінням варто додати "агента Малдера" Девіда Духовни, Вайнону Райдер, Віру та Таїсу Фармігу, Дастіна Хоффмана, Стівена Спілберга, Лів та Стівена Тайлера (лід-вокаліст гурту Aerosmith), Ліва Шрайбера, Вільяма Шатнера, "містера Спока" Леонарда Немоя, Джека Пеланса (справжнє прізвище — Палагнюк), Кетрін Винник, яка нещодавно відвідувала Київ, та багатьох інших голлівудських акторів, режисерів, музикантів.

Раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядають зірки світових подіумів через 25 років.