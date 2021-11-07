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Приносять успіх: речі, які варто підібрати на вулиці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Монета – дуже вдала знахідка. Новина оновлена 07 листопада 2021, 19:03
Монета – дуже вдала знахідка.

Не всі речі, знайдені на вулиці, можна підбирати, але ці сім речей принесуть тільки щастя.

Будь-яка знахідка — це знак згори, який може попередити про небезпеку, принести невдачу, або навпаки — удачу та багатство.

Раніше ми розповідали, які речі здатні притягнути в будинок позитивну енергію, а сьогодні "Телеграф" розповідає повз які речі не варто проходити повз, знайшовши їх на вулиці.

Вуличні знахідки, які здатні принести удачу:

  1. Ікона — це дуже добрий знак, що віщує удачу і добрі зміни в житті. Перед тим, як підняти її, потрібно вимовити «Господи, помилуй».
  2. Підкова — знахідка, яка обіцяє великий успіх і успіх.
  3. Гудзик — така знахідка обіцяє добрі новини.
  4. Пара рукавичок — на вас чекатиме вдале знайомство. Якщо вони шкіряні – то чекайте на фінансовий успіх. Але забирати таку знахідку додому не можна. Краще повісьте їх вище, щоб господар міг їх знайти.
  5. Робочий годинник — на вас чекають сприятливі зміни в житті. Але знову ж таки, носити їх не можна.
  6. Монета, яка лежить орлом нагору — до успіху.
  7. Ключ – сильний оберіг для дому. Така знахідка — провісник переїзду чи покупки власного житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, де не можна зберігати гроші, щоб не збідніти.

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