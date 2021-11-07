Приносять успіх: речі, які варто підібрати на вулиці

Не всі речі, знайдені на вулиці, можна підбирати, але ці сім речей принесуть тільки щастя.

Будь-яка знахідка — це знак згори, який може попередити про небезпеку, принести невдачу, або навпаки — удачу та багатство.

Раніше ми розповідали, які речі здатні притягнути в будинок позитивну енергію, а сьогодні "Телеграф" розповідає повз які речі не варто проходити повз, знайшовши їх на вулиці.

Вуличні знахідки, які здатні принести удачу:

Ікона — це дуже добрий знак, що віщує удачу і добрі зміни в житті. Перед тим, як підняти її, потрібно вимовити «Господи, помилуй». Підкова — знахідка, яка обіцяє великий успіх і успіх. Гудзик — така знахідка обіцяє добрі новини. Пара рукавичок — на вас чекатиме вдале знайомство. Якщо вони шкіряні – то чекайте на фінансовий успіх. Але забирати таку знахідку додому не можна. Краще повісьте їх вище, щоб господар міг їх знайти. Робочий годинник — на вас чекають сприятливі зміни в житті. Але знову ж таки, носити їх не можна. Монета, яка лежить орлом нагору — до успіху. Ключ – сильний оберіг для дому. Така знахідка — провісник переїзду чи покупки власного житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, де не можна зберігати гроші, щоб не збідніти.