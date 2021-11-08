Рус

Частину Чернівців закрили на карантин через скажену білку: подробиці

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
130
Скажена білка напала на людей Новина оновлена 08 листопада 2021, 13:46
Скажена білка напала на людей

Люди, яких покусала білка, отримують щеплення від сказу

У Чернівцях у неділю, 7 листопада, білка напала на двох людей у парку. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради.

Виявилося, що тварина хвора на сказ. Через цю подію вулицю Першотравневу та провулок Топоровський відправили на карантин. Також у зоні ризику знаходяться вулиця Садова, а також парк культури та відпочинку ім. Шевченка.

У місті через карантин влада ініціювала такі заходи:

  • проводять обстеження та щеплення тварин із сусідніх вулиць;
  • буде проведено дезінфекцію в районі, де зловили та перетримували білку.

Варто зазначити, що білка померла, а люди, яких вона покусала, проходять курс імунізації проти сказу.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці знайшли у квартирі однієї з багатоповерхівок 69 котів та собак. Тварин забрали з квартири та розмістили у вольєрі та переносні бокси, щоправда, жоден притулок не зміг прийняти таку їх кількість. Активісти розповідають, що жінка забирала тварин у господарів за гроші, обіцяючи влаштувати їх у нові родини. Очевидці розповідають, що у квартирі було 6 мертвих собак, а вся ванна була забруднена кровʼю.

Теги:
#Чернівці #Тварини #Сказ
Андрій Римарук
Інтерв'ю
"На Донбас чекає війна нового рівня", – ексрозвідник Андрій Римарук
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Андрій Римарук
"На Донбас чекає війна нового рівня", – ексрозвідник Андрій Римарук
Дата публікації
Категорія
Вакцинація в Україні
Невакциновані чиновники та педагоги відсьогодні не зможуть потрапити на роботу: подробиці
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні
Кількість хворих впала, а смертність зросла: статистика коронавірусу в Україні за добу
Дата публікації
Категорія
"Може, Ющенкові сказали, що це фільм про бджільництво?" — вже жартують у мережі
Ющенко, Мороз та Шарій знялися у фільмі для російського телебачення: деталі
Дата публікації
Категорія
Очікуються дощі та мокрий сніг
В Україні різко похолодає: прогноз погоди на тиждень