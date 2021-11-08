Частину Чернівців закрили на карантин через скажену білку: подробиці

Люди, яких покусала білка, отримують щеплення від сказу

У Чернівцях у неділю, 7 листопада, білка напала на двох людей у парку. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради.

Виявилося, що тварина хвора на сказ. Через цю подію вулицю Першотравневу та провулок Топоровський відправили на карантин. Також у зоні ризику знаходяться вулиця Садова, а також парк культури та відпочинку ім. Шевченка.

У місті через карантин влада ініціювала такі заходи:

проводять обстеження та щеплення тварин із сусідніх вулиць;

буде проведено дезінфекцію в районі, де зловили та перетримували білку.

Варто зазначити, що білка померла, а люди, яких вона покусала, проходять курс імунізації проти сказу.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці знайшли у квартирі однієї з багатоповерхівок 69 котів та собак. Тварин забрали з квартири та розмістили у вольєрі та переносні бокси, щоправда, жоден притулок не зміг прийняти таку їх кількість. Активісти розповідають, що жінка забирала тварин у господарів за гроші, обіцяючи влаштувати їх у нові родини. Очевидці розповідають, що у квартирі було 6 мертвих собак, а вся ванна була забруднена кровʼю.