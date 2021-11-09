В автобус із оленем: у Росії пасажири мали незвичайного попутника (фото, відео)

Водій спочатку був проти незвичайного пасажира у своєму автобусі

Соцмережі підірвало відео, на якому північний олень разом із господаркою заходить у громадський транспорт. Тварина проїхала автобусом у російському місті Норильськ.

В Управлінні у справах культури та мистецтва Норильська каналу "ТВК Красноярськ" розповіли, що олень Аяклі є місцевою знаменитістю. Його часто запрошують на місцеві свята, наприклад, нещодавно він брав участь у присвячених ювілею міста заходах, а також побував на сцені фестивалю «Північна ягода».

На автобусі його вирішила провезти господарка Валерія Болгова – голова громади корінних нечисленних народів Півночі Росії.

У коментарі для ЗМІ дівчина розповіла, що її разом із оленем запросили на свято для дітей в одній із церков Норильська. За її словами, вона не має особистого транспорту, і їй довелося поїхати автобусом. Щоправда, у громадський транспорт із оленем її пустили лише на зворотному шляху. Спочатку кондуктор і водій автобуса сварилися і не хотіли везти незвичайного пасажира, але потім все ж погодилися, і поїздка пройшла без пригод.

Нагадаємо, у соцмережах активно набирає перегляди відео, на якому овечка з великими сідницями незвично рухається, коли йде.