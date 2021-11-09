Названо головного щасливчика 2022 року за знаком Зодіаку

Тверезо оцінюйте свої можливості, але й не лінуйтеся.

Наближається рік Чорного Тигра, який деяким знакам Зодіаку принесе багатство, деяким — тяжкі випробування, ну а комусь у 2022-му неймовірно пощастить. Саме про знак, який стане головним щасливчиком нового року, ми й поговоримо.

Отже, хто ж стане головною пусткою долі на рік Чорного Тигра? Як пише "Клубер", особливо щастити у новому році буде Тельцям.

Тільцям у рік Чорного Тигра щаститиме по-крупному. Хороші новини вони почнуть одержувати від початку року. Для того, щоб ще більше залучити удачу у своє життя, астрологи радять представникам знака все планувати, починаючи з січня. Це допоможе вам охопити максимум справ, а отже й одержати максимальний результат. При цьому намагайтеся тверезо оцінювати свої можливості та не брати на себе більше, ніж ви можете виконати.

Працьовитим Тельцям зірки допомагатимуть особливо сильно, тому не відлинюйте від роботи, і позитивний результат не забариться.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку у 2022 році змінять роботу.