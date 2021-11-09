8 дієвих способів, які допоможуть залучити удачу у ваше життя

Астролог розповіла, на що слід звернути увагу у своїй квартирі.

Люди часто прагнуть залучити у своє життя удачу та гроші всіма можливими способами. Наприклад, для цього можна використовувати спеціальні талісмани. Астрологи ж вважають, що залучити щастя та удачу у своє життя можна, виконуючи певні дії.

Щоб залучити удачу, здоров’я та добробут необхідно, щоб енергетика ці рухалася в потрібному напрямку, зазначає експерт з фен-шуй та астролог Ангеліна Русіна. Причому це стосується як зовнішнього, так і внутрішнього світу людини.

Як притягнути щастя та удачу

Не можна спати обличчям до дверей або відбиваючись у дзеркалі . Так ви втрачаєте позитивну енергію.

. Так ви втрачаєте позитивну енергію. У будинку обов’язково мають бути чистими вікна . Тоді щастя та удача зможуть легше потрапити до вашої оселі.

. Тоді щастя та удача зможуть легше потрапити до вашої оселі. У дверному отворі не повинно бути багато речей . Це відштовхує щастя та удачу.

. Це відштовхує щастя та удачу. Вода символізує матеріальний добробут, тому в будинку має бути акваріум або фонтан .

. Не можна накопичувати вдома сміття . Позбавляйтеся старих речей, адже вони накопичують негативну енергетику.

. Позбавляйтеся старих речей, адже вони накопичують негативну енергетику. Кімнати повинні часто провітрюватися , також обов’язково потрібно проводити вдома вологе прибирання, щоб очистити будинок і запустити в нього нову енергію.

, також обов’язково потрібно проводити вдома вологе прибирання, щоб очистити будинок і запустити в нього нову енергію. На сході у всіх приміщеннях розміщують фруктові ароматизатори . Вони вважаються символом процвітання та достатку.

. Вони вважаються символом процвітання та достатку. Успіх також приносить грошове дерево. Дуже важливо правильно його доглядати.

Раніше Телеграф писав, як зберігати гроші в будинку, щоб вони примножувалися.