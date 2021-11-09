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8 дієвих способів, які допоможуть залучити удачу у ваше життя

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Фонтани привертають до будинку фінансову удачу Новина оновлена 09 листопада 2021, 13:29
Фонтани привертають до будинку фінансову удачу

Астролог розповіла, на що слід звернути увагу у своїй квартирі.

Люди часто прагнуть залучити у своє життя удачу та гроші всіма можливими способами. Наприклад, для цього можна використовувати спеціальні талісмани. Астрологи ж вважають, що залучити щастя та удачу у своє життя можна, виконуючи певні дії.

Щоб залучити удачу, здоров’я та добробут необхідно, щоб енергетика ці рухалася в потрібному напрямку, зазначає експерт з фен-шуй та астролог Ангеліна Русіна. Причому це стосується як зовнішнього, так і внутрішнього світу людини.

Як притягнути щастя та удачу

  • Не можна спати обличчям до дверей або відбиваючись у дзеркалі. Так ви втрачаєте позитивну енергію.
  • У будинку обов’язково мають бути чистими вікна. Тоді щастя та удача зможуть легше потрапити до вашої оселі.
  • У дверному отворі не повинно бути багато речей. Це відштовхує щастя та удачу.
  • Вода символізує матеріальний добробут, тому в будинку має бути акваріум або фонтан.
  • Не можна накопичувати вдома сміття. Позбавляйтеся старих речей, адже вони накопичують негативну енергетику.
  • Кімнати повинні часто провітрюватися, також обов’язково потрібно проводити вдома вологе прибирання, щоб очистити будинок і запустити в нього нову енергію.
  • На сході у всіх приміщеннях розміщують фруктові ароматизатори. Вони вважаються символом процвітання та достатку.
  • Успіх також приносить грошове дерево. Дуже важливо правильно його доглядати.

Раніше Телеграф писав, як зберігати гроші в будинку, щоб вони примножувалися.

Теги:
#Гороскоп #Прикмети #Астролог #Удача
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