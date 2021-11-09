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Одному знаку Зодіаку рік Чорного Тигра принесе випробування та труднощі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Серед невдах опинилися Діви Новина оновлена 09 листопада 2021, 17:09
Серед невдах опинилися Діви

Представнику цього знака необхідно всіляко мінімізувати ризики.

Новий 2022 рік, який пройде під знаком Чорного Тигра, для деяких знаків Зодіаку буде непростим. Астрологи називають один знак Зодіаку, якому в 2022 році доведеться пройти через безліч випробувань.

Як пише "Клубер", труднощі в новому році очікують Дів. Представникам цього знака належить подолати безліч злетів та падінь. Події будуть розвиватися непередбачено, і вас непросто за ними наздогнати. Найкраще вам заздалегідь налаштуватися на серйозні випробування.

Астрологи радять вам проявляти обережність як в особистому, так і професійному житті. "Сім разів відміряй — один раз відріж" — ось ваш девіз на 2022-й рік. У жодному разі не приймайте поспішних рішень і постарайтеся мінімізувати ризики. Представникам знака не варто висуватись і вкотре намагатися себе показати. Краще вам спокійно пересидіти складні часи в зоні комфорту і не висуватись.

Як писав "Телеграф", раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким рік Чорного Тигра принесе успіх.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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