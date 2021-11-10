У рік Чорного Тигра один знак Зодіаку знайде кохання: хто цей щасливчик

Овен у рік Чорного Тигра опиниться в центрі уваги протилежної статі.

Рік Чорного Тигра обіцяє принести певним знакам Зодіаку удачу та багатство, на інших же в новому році чекають випробування. Сьогодні ж астрологи називають знак Зодіаку, якому у 2022-му році пощастить знайти кохання.

Про це пише "1001 гороскоп".

Протягом усього 2022 року астрологи обіцяють представникам знаку Овен масу захопленої уваги. Протилежна підлога буквально не даватиме вам проходу, будучи не в силі встояти перед вашою харизмою. Використовуйте свою перевагу по-максимуму: знайомтеся з новими людьми, витрачайте посмішки, спілкуйтеся, розважайтеся — і до вас потягнуться всі, хто оточує.

Особливо зірки рекомендують бути активними тим представникам знака, які поки що перебувають у пошуку своєї другої половинки. Однак навіть тим, хто вже знайшов своє кохання, зірки радять більше спілкуватися з іншими людьми. Легкий нешкідливий флірт не тільки не зашкодить вашим стосункам, а й допоможе освіжити їх, зблизивши вашу пару ще більше.

Раніше "Телеграф" розповідав, який знак Зодіаку стане головним щасливчиком 2022 року.