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Ця річ притягує гроші до будинку: астролог поділилася особливим ритуалом

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Вам знадобиться звичайна свічка Новина оновлена 11 листопада 2021, 11:56
Вам знадобиться звичайна свічка

Щоб залучити до будинку гроші, потрібно провести просто ритуал зі свічкою, зазначає астролог.

Відповідно до вчення фен-шуй певні предмети здатні залучати фінансову удачу. Наприклад, існують талісмани, носіння яких здатне притягнути до вас гроші, а сьогодні ми поговоримо про простий предмет, який здатний притягнути до будинку грошову енергію.

Експерт з фен-шуй та астролог Ангеліна Русіна зазначає, що звичайна свічка здатна залучити до будинку фінансову енергію. Експерт поділилася простим ритуалом, який потрібно для цього виконати.

Отже, щоб залучити успіх процвітання, ефект від якого триватиме тривалий час, астролог радить запалити звичайну свічку будь-якого розміру та кольору. Робити це астролог рекомендує 15 листопада в годину Свині (за сонячним часом з 21:00-23:00). Експерт зазначає, що цей час не підходить людям, народженим на рік Півня. Після цього часу свічку потрібно погасити, після чого її можна буде використовувати ще кілька разів. Експерт зазначає, що результат від цього ритуалу буде не миттєвим, зате тривалим.

Раніше "Телеграф" писав, де не можна зберігати гроші, щоб не збідніти.

Теги:
#Гороскоп #Гроші #Астролог #Свічка
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