Осінні, стрибаючі та дуже підступні: добірка кращих мемів та відео про котиків за тиждень

Хвостаті друзі знають, як миттєво розсмішити людину

Людство спостерігало за представниками сімейства котячих сотні років, перш ніж приручити. Тепер же складно навіть уявити, щоб ми робили без улюблених мурлик, які й притиснуться теплим бочком, і профілактичний "кусь" зроблять, і розсмішать.

Все вірно, в "ефірі" — чергова добірка найкращих котиків тижня, зібрана журналістами "Телеграфа".

І почнемо ми, мабуть, із найпопулярнішої нині теми, а саме – серіалу "Гра в кальмара". Навіть якщо ви не дивилися жодної серії, то не чути про цю "кальмарну лихоманку" не могли ніяк. А ось герой нашого відео міг би легко обіграти кожного з персонажів історії, які намагалися здобути головний приз.

Якщо серіали вам нецікаві, а ви більше любите спостерігати за природою, то знайдеться у нас у добірці і справжня королева (чи король) осені. Ви тільки подивіться на це приголомшливе забарвлення!

І до цього кота в пару можна відразу ще одного! Але він уже осінньо-зимовий, вам так не здається?

Пухнастик може пишатися своїм забарвленням

А якщо хтось скаже, що осінь — зовсім не романтична пора, то не слід слухати цю людину. Шурхіт листя під ногами, красиві дерева, прогулянки парками та поцілунки крадькома… А котики готові показати приклад!

Погодьтеся, адже приємно прокинутися і усвідомити, що сьогодні нікуди не потрібно йти? Для чого ще потрібні вихідні, як не для такої задоволеної усмішки та відпочинку?

Якщо ж у вас таки є вільний день, то його можна провести під улюблену музику. І послухати, і навіть підспівувати… Лише погляньте, як це чудово виходить у цієї кіт-групи!

Але не забувайте про те, що котиків треба годувати! Адже зволікання може коштувати вам улюбленої піци…

Ох вже ці підступні загарбники їжі!

…або серцевого нападу, якщо раптово побачите подібне за власними дверима.

Не забувайте, до речі, що багато котячих майстерно володіють мистецтвом куся, а тому вам може дійсно не поздоровитися!

А де можна записатися в кусь-кусь-клан?

Цілком можливо, коти навіть дуже підступно спробують залишити вас без останньої сорочки…

Але, чесно кажучи, ви навряд це встигнете помітити. Точніше того, хто це зробив — адже він швидкий, відважний і недоумкуватий блискавичний.

Якщо ж ваша душа просить ще милих котиків, то із задоволенням пропонуємо вам ознайомитися з минулою добіркою котиків тижня. Більше ж пухнастиків (різних сортів та мастей) можна знайти в нашому Telegram-каналі "Мі-мі-Телеграф".