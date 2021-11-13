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Викиньте це негайно: від яких речей треба позбавитись до Нового року

Автор
Яна Мосійчук
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Прибирання вдома допомагає розібратись з думками в голові
Прибирання вдома допомагає розібратись з думками в голові

Новий рік, зазвичай, хочеться розпочати з чистого листа

Перед Новим роком усі намагаються завершити початі справи, віддати борги, максимально навести порядок у домівках, викинути старі та непотрібні речі, щоб звільнити місце для нового і кращого у наступному році. Адже, нове, зазвичай, приходить на місце старого, повідомляє UkrMedia

Про важливість прибирання стверджують не лише езотерики, але і психологи. Вони вважають, що прибирання допомагає навести порядок і в житті. Адже розбираючи полички, ми працюємо і з нашими думками.  

Одяг 

Якщо у вашій шафі багато речей, які ви не одягаєте, які відверто вам не подобаються, або купувались на той день, коли ви схуднете — з ними варто попрощатись. Такі речі краще віддати на благодійність або в секонд-хенд, де вони знайдуть своє призначення. Але, в жодному разі, не варто складувати їх вдома. 

Одяг, який вам не подобається притягує негатив
Одяг, який вам не подобається притягує негатив

Старі папери та документи 

Перед Новим роком езотерики радять навести порядок і в документах. Варто всі відсортувати і залишити тільки дійсно важливі. Якщо ви любите, збирати чеки з магазинів з передбаченнями, або інші папери на пам’ять — краще їх позбавитись. Вони можуть стримувати фінансовий потік і негативно впливати на ваше матеріальне становище. 

Посуд 

Надщерблені тарілки або чашки — не тільки небезпека для вашого здоров’я, але й приманка для проблем. З такими речами однозначно варто прощатись, а на їх місці може з’явитись новий, набагато естетичніший посуд. 

Речі з поганими спогадами 

Якщо у вас вдома є красива чашка, але щоразу, коли ви нею користуєтесь, згадуєте якусь неприємну ситуацію — не варто псувати собі нерви та настрій. Краще її віддати на вторинну переробку, або ж комусь подарувати. Тоді ви зможете думати не про минулі образи, а про щасливі зміни в майбутньому. 

Ліки 

Регулярна перевірка вашої аптечки — просто необхідність. Таким чином, ви ніколи не використаєте зіпсовані ліки, і завжди знатимете, що саме є у вас вдома. 

Косметика 

Ще один важливий пункт — косметика. Доглядову косметику, у якої закінчився термін дії, або ж декоративну косметику, у якої зіпсований зовнішній вигляд, не варто переносити у Новий рік. Це не тільки небезпека для вашої шкіри, але й накопичення непотребу у вашій косметичці. 

Зламані речі 

Навряд чи ви колись скористаєтесь зламаною мишкою від компʼютера, або ж пропаленим килимком. Є речі, які вже не ремонтуються і краще їх не складувати на балконі чи у гаражі. Такі речі не лише більше не згодяться, але й відбирають простір у вашій квартирі та у вашій голові.

Зламані речі забирають багато вашого простору
Зламані речі забирають багато вашого простору

Предмети, які накопичують енергетику 

Амулети, обереги й талісмани, які ви давно використовуєте теж необхідно змінювати, або, принаймні, оновлювати. Такі речі також можуть притягувати та затримувати негатив. Майже догорілі свічки або запилені гербарії не принесуть вам достатньо радості в життя. 

Списки виконаних справ 

Якщо ви записуєте цілі та задачі на поточний рік, то перед Новим роком краще їх викинути. Спробуйте максимально встигнути виконати усе можливе, а від списку позбавтесь, навіть якщо залишились не викреслені пункти. Краще у Новому році з новими силами та ідеями написати новий. 

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Теги:
#Непотрібні речі #Будинок #Речі #Новий рік 2022
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