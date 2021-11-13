Викиньте це негайно: від яких речей треба позбавитись до Нового року

Новий рік, зазвичай, хочеться розпочати з чистого листа

Перед Новим роком усі намагаються завершити початі справи, віддати борги, максимально навести порядок у домівках, викинути старі та непотрібні речі, щоб звільнити місце для нового і кращого у наступному році. Адже, нове, зазвичай, приходить на місце старого, повідомляє UkrMedia.

Про важливість прибирання стверджують не лише езотерики, але і психологи. Вони вважають, що прибирання допомагає навести порядок і в житті. Адже розбираючи полички, ми працюємо і з нашими думками.

Одяг

Якщо у вашій шафі багато речей, які ви не одягаєте, які відверто вам не подобаються, або купувались на той день, коли ви схуднете — з ними варто попрощатись. Такі речі краще віддати на благодійність або в секонд-хенд, де вони знайдуть своє призначення. Але, в жодному разі, не варто складувати їх вдома.

Одяг, який вам не подобається притягує негатив

Старі папери та документи

Перед Новим роком езотерики радять навести порядок і в документах. Варто всі відсортувати і залишити тільки дійсно важливі. Якщо ви любите, збирати чеки з магазинів з передбаченнями, або інші папери на пам’ять — краще їх позбавитись. Вони можуть стримувати фінансовий потік і негативно впливати на ваше матеріальне становище.

Посуд

Надщерблені тарілки або чашки — не тільки небезпека для вашого здоров’я, але й приманка для проблем. З такими речами однозначно варто прощатись, а на їх місці може з’явитись новий, набагато естетичніший посуд.

Речі з поганими спогадами

Якщо у вас вдома є красива чашка, але щоразу, коли ви нею користуєтесь, згадуєте якусь неприємну ситуацію — не варто псувати собі нерви та настрій. Краще її віддати на вторинну переробку, або ж комусь подарувати. Тоді ви зможете думати не про минулі образи, а про щасливі зміни в майбутньому.

Читайте також: Категорія Lifestyle Ця річ притягує гроші до будинку: астролог поділилася особливим ритуалом Щоб залучити до будинку гроші, потрібно провести просто ритуал зі свічкою, зазначає астролог.

Ліки

Регулярна перевірка вашої аптечки — просто необхідність. Таким чином, ви ніколи не використаєте зіпсовані ліки, і завжди знатимете, що саме є у вас вдома.

Косметика

Ще один важливий пункт — косметика. Доглядову косметику, у якої закінчився термін дії, або ж декоративну косметику, у якої зіпсований зовнішній вигляд, не варто переносити у Новий рік. Це не тільки небезпека для вашої шкіри, але й накопичення непотребу у вашій косметичці.

Зламані речі

Навряд чи ви колись скористаєтесь зламаною мишкою від компʼютера, або ж пропаленим килимком. Є речі, які вже не ремонтуються і краще їх не складувати на балконі чи у гаражі. Такі речі не лише більше не згодяться, але й відбирають простір у вашій квартирі та у вашій голові.

Зламані речі забирають багато вашого простору

Предмети, які накопичують енергетику

Амулети, обереги й талісмани, які ви давно використовуєте теж необхідно змінювати, або, принаймні, оновлювати. Такі речі також можуть притягувати та затримувати негатив. Майже догорілі свічки або запилені гербарії не принесуть вам достатньо радості в життя.

Списки виконаних справ

Якщо ви записуєте цілі та задачі на поточний рік, то перед Новим роком краще їх викинути. Спробуйте максимально встигнути виконати усе можливе, а від списку позбавтесь, навіть якщо залишились не викреслені пункти. Краще у Новому році з новими силами та ідеями написати новий.

Раніше, "Телеграф" писав які вуличні знахідки приносять успіх.