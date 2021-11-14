Не гірші за котів: веселі відео з безстрашними кабанчиками, які обов’язково викличуть усмішку

Смішні свинки легко піднімуть настрій

Незважаючи на те, що серед домашніх вихованців на першому місці найчастіше знаходяться пустотливі кішки та непосидючі собаки, свинки теж можуть стати найкращим другом людини.

Щоб ви в це повірили, "Телеграф" вирішив зібрати добірку яскравих свинок з усього світу, які розчулюють та веселять.

Звичайно, не всім вдасться сподобатися людям. Особливо в ситуації, коли українці живуть в очікуванні зими, а симпатичні кабанчики купаються в океанській воді на екзотичних островах. Але ви тільки подивіться, наскільки вони кайфують від такого відпочинку!

Деяким, до речі, подобається звичніша нам природа — ліси, річки… Правда в тому, щоб застрягти посеред водойми на плоту, не так уже й багато романтики, ех. Проте можна заспівати!

Кожен по-своєму справляється із життєвими викликами

А ви колись замислювалися про те, наскільки швидкі свинки? Принаймні на відкритій місцевості вони точно здатні перегнати і людину, і навіть кота!

Та що там кота? У дикій природі кабанчик здатний бігти швидше за лева, що змусить останнього щиро ох... здивуватися!

Хоча, цілком можливо, у квартирі ви за свинкою теж не встигнете.

Є в нашій добірці ще один супершвидкий свин. Цілком можливо, що він є таким собі Флешем зі світу кабанчиків, але ми б дали йому іншу характеристику. Найчіткіше цю тваринку, на нашу думку, опише фраза: "Я ніч, я страх, я мі-мі-мі!"

До речі, іноді такі мі-мі-мі бувають і не надто корисними для людини в плані господарювання. Як можна зрозуміти з наступного ролика (обережно, нецензурна лексика, тому суворо 18+!), іноді кабани є чи не головними шкідниками полів. Втім, із людьми їм все одно не зрівнятися.

Насамкінець покажемо одну із наймиліших свинок, яка, мабуть, дуже хоче бути схожою на своїх швидких родичів. І в неї це практично виходить — навіть незважаючи на підступну слизьку підлогу, яка намагається тримати її подалі від улюбленої їжі.

До речі, відразу після наших відео із закрученими хвостиками ви можете дізнатися, які ж котики увійшли до топ-підбірки від "Телеграфа" цього тижня.