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П'ять чистих речей вдома, які охарактеризують вас як хорошу господиню

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Автор
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Чистота вдома зробить оселю затишнішою Новина оновлена 14 листопада 2021, 17:01
Чистота вдома зробить оселю затишнішою

Якщо немає часу на прибирання вдома, деякі речі все одно повинні бути чистими

Усім подобається затишок і чистота вдома, проте, не завжди є час і можливість навести лад. "Телеграф" знає, які саме речі вкажуть на акуратність господині.  

Чисте взуття 

Взуття — перша річ, яка впадає в очі при зустрічі. Чисте і доглянуте взуття одразу справляє хороше перше враження про людину. При вході в будинку діє такий же принцип: брудні черевики або туфлі одразу зіпсують загальний вигляд ідеально чистого коридору. Краще протріть взуття одразу після того, як повернулись з вулиці додому, повідомляють ЗМІ

Чистий посуд 

Посуд також краще мити одразу після їжі. По-перше, у вас не назбирається гора брудного. По-друге, залишки їжі не встигнуть засохнути на тарілках. А також, у квартирі не буде неприємного запаху. Хорошим вирішенням цього питання може стати посудомийна машина.

Чистота вдома справляє хороше враження про господарів
Чистота вдома справляє хороше враження про господарів

Застелене ліжко  

Найбільше уваги у спальні привертає ліжко. А особливо, якщо воно ще й не застелене. Не варто відкладати цю справу на потім, щоб не забути зовсім. 

Складені речі 

Навіть ідеально вимита підлога не врятує ситуацію, якщо по всій кімнаті розкидані речі. Зрештою, усі старання можуть бути марними. Краще зібрати усі речі і скласти в шафу. Це не займе багато часу, але загальне враження від обстановки вдома буде набагато кращим. 

Чисті поверхні 

Поверхні меблів дуже добре видно, особливо, коли вийде сонечко. Іноді на них можна побачити крихти від їжі або пил. Надзвичайно важливо навести порядок і там. А на кухні поверхні краще витирати одразу після їжі. Тоді і зовнішній вигляд буде ідеальним, і ви позбавитесь неприємного запаху від їжі. 

Раніше, "Телеграф" писав яка рослина притягує гроші в будинок.

Теги:
#Чистота #Корисні речі #Чистота в домі
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