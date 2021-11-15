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Найпопулярніші помилки в приготуванні макарон

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Спагеті - чудовий варіант ситної вечері Новина оновлена 15 листопада 2021, 17:20
Спагеті - чудовий варіант ситної вечері

Варто знати лише декілька секретів, щоб приготувати найсмачніші макарони

Макарони з мʼясом чудовий варіант обіду чи вечері. Але не всі знають, як правильно їх готувати. Кулінар Тіфен Кампе і директор Національного науково-дослідницького агрономічного інституту Ерве Тіс, пояснили основні помилки під час приготування макаронів, повідомляє lefigaro.fr

Під час приготування макаронів, однією з найпоширеніших помилок являється додавання олії. Оскільки, через свою структуру вона не змішується з водою, а підіймається на поверхню і залишається на стінках каструлі. Тому в цьому немає жодного сенсу.  

Тіфен Кампе не радить використовувати надто малу посудину для приготування. Краще варити у великій кількості води (півтора літра орієнтовно на сто грамів макаронів). Також, важливою помилкою є постійне помішування. За словами експертів немає потреби постійно перемішувати, достатньо лише час від часу, що макарони не прилипали до каструлі. 

Дуже важливо дочекатись коли вода в каструлі закипить, і лише тоді занурювати макарони. Це дозволить правильно приготувати страву і точно знати коли вони зваряться. 

Сіль краще додавати в останні хвилини приготування. Тоді вона рівномірно розчиниться спочатку у воді, а потім і макарони її поглинуть. 

Раніше, "Телеграф" поділився рецептом макаронів по-флотськи з фаршем і зеленню.

Теги:
#Спагеті #Готування #Готування обіду #Макарони на вечерю #Макарони #Популярні помилки
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