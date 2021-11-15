Найпопулярніші помилки в приготуванні макарон

Варто знати лише декілька секретів, щоб приготувати найсмачніші макарони

Макарони з мʼясом чудовий варіант обіду чи вечері. Але не всі знають, як правильно їх готувати. Кулінар Тіфен Кампе і директор Національного науково-дослідницького агрономічного інституту Ерве Тіс, пояснили основні помилки під час приготування макаронів, повідомляє lefigaro.fr.

Під час приготування макаронів, однією з найпоширеніших помилок являється додавання олії. Оскільки, через свою структуру вона не змішується з водою, а підіймається на поверхню і залишається на стінках каструлі. Тому в цьому немає жодного сенсу.

Тіфен Кампе не радить використовувати надто малу посудину для приготування. Краще варити у великій кількості води (півтора літра орієнтовно на сто грамів макаронів). Також, важливою помилкою є постійне помішування. За словами експертів немає потреби постійно перемішувати, достатньо лише час від часу, що макарони не прилипали до каструлі.

Дуже важливо дочекатись коли вода в каструлі закипить, і лише тоді занурювати макарони. Це дозволить правильно приготувати страву і точно знати коли вони зваряться.

Сіль краще додавати в останні хвилини приготування. Тоді вона рівномірно розчиниться спочатку у воді, а потім і макарони її поглинуть.

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