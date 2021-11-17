Чому в домі заборонено тримати "грошове дерево": названа неочікувана причина

Грошове дерево досить невибагливе у догляді

Товстянка, або ж "грошове дерево" по-народному — кімнатна рослина, яка притягує гроші в дім та фінансовий успіх. Та не усім можна її тримати вдома, щоб не зашкодити життю.

В першу чергу, варто зауважити, що ця рослина отруйна. В листі товстянки міститься мишʼяк — природна отрута. Тримайте її якомога далі від дітей та домашніх улюбленців. Симптомами отруєння є блювота, діарея, відсутність апетиту та сильна спрага, повідомляє radiotrek.rv.ua.

Більшість людей чекає від цієї рослини миттєве багатство та легкі, проте вона може принести бідність і страждання. Вважається, що загибель "грошового дерева" принесе власникам фінансовий крах та безгрошівʼя. Такі вісті дуже лякають людей.

Товстянка - символ фінансвого успіху та достатку

Товстянка — сукулент, і вона несе в собі жіночу енергетику. Якщо у вас в домі багато сукулентів, то утвориться надлишок жіночої енергії, що призводить до апатії, песимізму та агресії у сімʼї.

Також рослина може нести психологічну небезпеку. Більшість людей, після купівлі "грошового дерева" чекають, що гроші будуть "падати з неба", а коли цього не стається - впадають в тривалу депресію.

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