Найневибагливіші кімнатні рослини: оцінять навіть найледачіші господині

Якщо ви любите кімнатні рослини, але не можете змусити себе систематично доглядати за ними, то можете вибрати для себе невибагливі квіти

Кімнатні рослини додають свіжості та роблять наше житло більш затишним. Натомість вони вимагають лише небагато часу для догляду за ними. Правда, є рослини, які не варто тримати в кімнаті, де ви спите. У той же час є господині, які люблять квіти, але постійно забувають їх поливати, вчасно пересаджувати чи ховати від агресивних сонячних променів.

Для таких господинь supersadovnik.ru зробив добірку рослин, які прекрасно себе почувають в квартирах із сухим повітрям, коли не отримують достатньо світла або отримують його з надлишком і коли їх забувають регулярно поливати.

Алое

Напевно, у будинку кожної господині на пострадянському просторі було місце для алое. Незважаючи на те, що рослина не відрізняється красою, її корисні властивості та витривалість підкорювали серця господинь. Алое здатне переносити як спеку, так і холод, і тінь, і сонячне проміння, і тривала відсутність поливу.

Каланхое

Ще одним народним лікарем, який у багатьох мешкає на підвіконні, є каланхое. Ця рослина, так само як і алое, добре переживає, коли її довго не поливають. При цьому квітка досить симпатично виглядає на підвіконні, особливо в період цвітіння.

Товстянка, або красула

Товстунку, або красулу також називають у народі "грошове дерево". Ця квітка не любить частого поливу, а також її не обов’язково постійно пересаджувати — достатньо щорічно робити їй стрижку.

Хавортія чи гаворція

Хавортії або гаворції (Haworthia) є ідеальною рослиною для ледарів. Ці квіти не потрібно ставити на добре освітлюване місце і постійно поливати.

Молочай, еуфорбія

Молочай (еуфорбія) можна сміливо назвати однією з найживучих рослин. До того ж, це може бути квітка абсолютно різної форми – і низькорослі дерева, і колючі чагарники-гіганти, і стеблові сукуленти, а також однорічні та багаторічні трави. Від схожих рослин вони відливаються тим, що виділяють чумацький сік, який містить каучук, амінокислоти, ефірні олії, цукри та смоли. Є у складі їхнього соку і дуже шкідливий еуфорбін, який здатний викликати опіки, запалення слизових оболонок очей, носа, порушення функцій шлунково-кишкового тракту. Незважаючи на те, що ці рослини можна не пересаджувати кілька років, під час цього процесу краще вдягнути рукавички.

Сансевієрія, або щучий хвіст

Завдяки забарвленню сансевієрія отримала в народі безліч назв: "щучий хвіст", "тещин язик", "зміїна шкіра", "африканські коноплі". Завдяки структурі листя, цю квітку також можна залишати на тривалий час без поливу.

Герань, або пеларгонія

Однією з найкрасивіших невибагливих рослин є пеларгонія. Ця квітка не вимагає особливих умов утримання, але вона постійно радує господарів своїм цвітінням. Правда, щоб квітка радувала рясним цвітінням і красивою формою, її необхідно регулярно пересаджувати та обрізати. Якщо цього не робити її квіти просто будуть трохи меншими.

Орхідеї: фаленопсис

Багато господинь вважають орхідеї дуже клопітними рослинами, які вимагають особливого догляду. Насправді ж, цю квітку потрібно поливати раз на кілька тижнів і ховати від прямих сонячних променів. Але коли у неї починається період цвітіння, то ніжні бутони тримаються на квітконосі щонайменше три місяці.

Хойя

Хойя часто зростає у громадських місцях, що вказує на її невибагливість. Як і всі кімнатні рослини квітку необхідно пересаджувати хоча б раз на кілька років і не забувати іноді рівномірно поливати.

Декабрист

Декабрист, який у народі також називають "різдвяним кактусом", має наукову назву шлюмбергера. Ця квітка чудово обходиться без яскравого освітлення і чудово росте за кілька метрів від вікна. Також ця рослина добре переносить холодні температури.

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