Топ-10 справ, які потрібно обов’язково виконати до Нового року

Часто ми забуваємо про, здавалося б, банальні речі, які здатні зробити нас насправді щасливими, а Новий рік – чудова нагода задуматися про це

До Нового 2022 року залишилося трохи більше місяця і цього часу цілком достатньо для того, щоб встигнути закінчити всі справи року, що минає. Більшість людей сприймають початок року, як певний рубіж, коли починається новий життєвий етап і можна розпочати все спочатку. Тим більше, влада передбачила купу святкових днів.

"Телеграф" зібрав список із 10 важливих справ, які варто зробити до кінця нинішнього року, щоб початок 2022-го насправді був приємним і добрим.

1. Зайнятися своїм здоров’ям

У Новий рік краще увійти з упевненістю, що з вами все гаразд, що вас нічого не турбує, і можна спокійно підкорювати нові горизонти.

2. Привести себе до ладу

Багато хто, особливо представниці прекрасної статі, погодяться, що коли ти задоволений собою, то й усі інші проблеми та турботи здаються не такими вже й серйозними. Коли ми впевнені у собі, то нам простіше справлятися з будь-якими справами. Тому до свята варто сходити на різні б’юті-процедури, а якщо ви незадоволені своїми формами, то протягом місяця ви встигнете довести до ідеалу і свою фігуру.

3. Роздати борги

Народні прикмети говорять, що всі борги варто віддавати до Нового року. Тому постарайтеся максимально розрахуватися з усіма, кому ви щось винні. Нехай не вдасться зробити це на всі 100%, але краще так, ніж ніяк. Це стосується не лише фінансових питань. Також варто доробити всі справи, які у вас накопичилися протягом поточного року, у тому числі на роботі.

4. Позбутися непотрібних речей

Ми самі не помічаємо того, як наш будинок поступово наповнюється речами, якими практично не користуємося. Згідно з народними прикметами, коли наш будинок, а відповідно і життя, заповнені мотлохом, то ми не залишаємо місця для чогось нового та доброго.

5. Спланувати свято та витрати на нього

Планування святкових вихідних краще не залишати на останні дні. Зазвичай, напередодні нового року в магазинах можна побачити юрби людей, які намагаються купити все необхідне. Якщо ж ви почнете купувати продукти, подарунки, вбрання та прикраси для дому, то зможете підготуватися до зустрічі Нового року без зайвої метушні й у спокійній обстановці. Тим більше, 30 і 31 грудня пишатиметеся собою за те, що не залишили все на останній момент.

6. Підготувати подарунки

Подумати про подарунки варто заздалегідь, щоб, по-перше, ні про кого не забути, а по-друге, знайти бажані речі за приємною ціною. Напередодні нового року багато товарів продаються зі знижками, і ви зможете порадувати близьку людину бажаним подарунком і при цьому добре заощадити.

7. Прикрасити будинок

Святкові прикраси в будинку створюють святковий настрій, тим більше якщо ви почнете спокійно і заздалегідь додавати різні приємні милі дрібнички, які вас радують.

8. Подякувати собі

Психологи кажуть, що найголовніша людина у вашому житті – це ви самі, тому дуже важливо дякувати собі за все. Швидше за все, протягом року ви намагалися робити все так, щоби все склалося максимально добре. Тим більше було багато моментів, коли ви були задоволені собою і пишалися, що все вийшло саме так, як ви хотіли, або навіть краще.

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9. Переосмислити свої невдачі

Ви навряд чи планували свої невдачі, а швидше за все — вони траплялися на тлі незалежних від вас обставин. Подумайте про те, що спричинило невдалі моменти і що ви могли зробити для того, щоб уникнути негативу. Скоріше за все, ви зможете знайти відповіді на питання, які вас турбують, і вже в новому році не допустити таких помилок.

10. Відпустити образи та негатив року, що минає

Нас оточує багато людей, з якими іноді доводиться спілкуватися в моменти, коли найменше хочеться. Деякі кажуть неприємні для нас речі, деякі – цілеспрямовано нас кривдять. Але варто пам’ятати, що це їхній вибір, а ми самі вирішуємо, ображатися чи ні. Кожен із нас може просто вислухати неприємні речі та жити далі своє життя. Та й навіщо воно треба, тягнути у новий рік образи та негатив?

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