Притягнуть успіх і гроші: які талісмани варто носити вогняним знакам Зодіаку у рік Чорного Тигра

Обереги для вогняних знаків Зодіаку на рік Чорного Тигра.

Білий Металевий Бик, який є символом 2021 року, дуже скоро здасть "пост" своєму приймачеві — талісману 2022 року Чорному Водяному Тигру. Так, як стихія року Вода, то вогненним знакам Зодіаку успіх не завадить.

Щоб 2022 рік пройшов під егідою удачі, щастя та багатства, "Телеграф" пропонує Вам дізнатися, якими талісманами варто "завести" вогняні знаки Зодіаку.

Джерело: astrorok.ru

Талісмани для Овна

Енергію Овнів у 2022 році посилять відтінки містики та чаклунства: тобто лілова палітра. Тому представникам знака потрібно додати до гардероба речі кольору індиго та лаванди. Також хорошим оберегом стануть такі натуральні камені: аметист, флюорит, чароїт, кунцит, бузкова шпинель та іоліт.

Непогано звернути увагу на джерела приємних запахів: ароматичні олії та пахощі з чаклунськими східними нотами: сандал, мирра, ладан, камфара та стиракс.

Талісмани для Лева

Символом позитивних енергій для Лев’ят стане вода, що падає, що означає, що різні декоративні фонтани і водоспади, чаші, вази, вишукані чайні сервізи — це талісмани для цього знака Зодіаку.

Також, удачу принесуть і двоколірні та поліхромні камені: онікс, агат, тигрове око, котяче око, титаніум, райдужний аметрин, "кавуновий" турмалін, багатобарвний опал "арлекін". Крім цього, добрими талісманами стануть і хижі тварини: сова, кажан, пантера, леопард та інші представники сімейства котячих.

Талісмани для Стрільця

Успіх Стрільцям принесуть найстрімкіші істоти: гепард, леопард, кінь, лань, олень, беркут, колібрі, бабка. Талісман підійде будь-який: будь-то зображення когось із них, прикраса та сувенір.

Також, добрими оберегами стануть темні камені – носії древньої енергії Землі: кремінь, обсидіан, гагат, моріон, гематит, чорні перли.

Раніше, "Телеграф" писав, які кольори принесуть успіх у 2022 році, якщо Ви додасте їх у свій гардероб на рік Тигра.