Можна викликати пожежу: які речі не можна прати у машинці
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Ці прості поради допоможуть зберегти ваші речі, а також убережуть від зламання пральної машинки.
Продовжуємо "руйнувати" стандартні "правила", які дотримуються усі домогосподарки вже багато років. Спочатку ми розповіли про те, для чого насправді був придуманий ящик під плитою, а тепер розповімо, як правильно прати в пральній машинці. А точніше, "Телеграф" розповість, які речі не варто прати у машині, щоб не зіпсувати ні річ, ні машинку.
Джерело: "Лайфхакер "
Що не можна прати в пральній машинці
- Бюстгальтери та купальники
Звичайне прання швидко приведе їх у непридатність. А купальникам взагалі достатньо лише полоскання у воді.
- Речі по фігурі
У такі речі вшивають ущільнювальні елементи, які при машинному пранні можуть втратити свою форму, а від цього загубиться форма самого виробу.
- Одяг та взуття з натуральної шкіри
Після машинного прання на таких речах можуть залишитися заломи та розлучення.
- Краватки
В основному краватки шиють із ніжного шовку, який при машинному пранні може втратити свій колір, і навіть фактуру.
- Подушки та наматрацники з ортопедичної піни
Машинне прання з величезною ймовірністю роздробить піну на дрібні шматочки.
- Речі, на яких багато вовни свійських тварин
Шерсть може засмітити фільтри в пральній машинці, що може призвести до ламання вашої домашньої помічниці.
- Головні убори з козирком
Ці головні убори мають каркас, який може легко деформуватись або навіть зламатися під час прання.
- Серветки з мікрофібри
Мікроволокно може втратити свої властивості під час прання.
- Одяг з блискітками та дрібними прикрасами
Дрібні прикраси можуть відірватися від чого річ втратить свій зовнішній вигляд. А також ці дрібні деталі, як і вовна, можуть засмітити фільтри машинки, що призведе до її ламання.
- Тканини, забруднені легкозаймистими рідинами
Речі, вимазані мазутом, гасом, бензином, моторним мастилом або розчинником, ні в якому разі не можна класти в пральну машину. Ці агресивні речовини здатні пошкодити фільтри, і навіть спалахнути під час прання, що призведе до пожежі.
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