Можна викликати пожежу: які речі не можна прати у машинці

Ці прості поради допоможуть зберегти ваші речі, а також убережуть від зламання пральної машинки.

Продовжуємо "руйнувати" стандартні "правила", які дотримуються усі домогосподарки вже багато років. Спочатку ми розповіли про те, для чого насправді був придуманий ящик під плитою, а тепер розповімо, як правильно прати в пральній машинці. А точніше, "Телеграф" розповість, які речі не варто прати у машині, щоб не зіпсувати ні річ, ні машинку.

Джерело: "Лайфхакер "

Що не можна прати в пральній машинці

Бюстгальтери та купальники

Звичайне прання швидко приведе їх у непридатність. А купальникам взагалі достатньо лише полоскання у воді.

Ці речі краще прати вручну

Речі по фігурі

У такі речі вшивають ущільнювальні елементи, які при машинному пранні можуть втратити свою форму, а від цього загубиться форма самого виробу.

Одяг та взуття з натуральної шкіри

Після машинного прання на таких речах можуть залишитися заломи та розлучення.

Краватки

В основному краватки шиють із ніжного шовку, який при машинному пранні може втратити свій колір, і навіть фактуру.

Подушки та наматрацники з ортопедичної піни

Машинне прання з величезною ймовірністю роздробить піну на дрібні шматочки.

Речі, на яких багато вовни свійських тварин

Шерсть може засмітити фільтри в пральній машинці, що може призвести до ламання вашої домашньої помічниці.

Перед пранням рекомендується забрати вовну за допомогою спеціального ролика.

Головні убори з козирком

Ці головні убори мають каркас, який може легко деформуватись або навіть зламатися під час прання.

Серветки з мікрофібри

Мікроволокно може втратити свої властивості під час прання.

Одяг з блискітками та дрібними прикрасами

Дрібні прикраси можуть відірватися від чого річ втратить свій зовнішній вигляд. А також ці дрібні деталі, як і вовна, можуть засмітити фільтри машинки, що призведе до її ламання.

Тканини, забруднені легкозаймистими рідинами

Речі, вимазані мазутом, гасом, бензином, моторним мастилом або розчинником, ні в якому разі не можна класти в пральну машину. Ці агресивні речовини здатні пошкодити фільтри, і навіть спалахнути під час прання, що призведе до пожежі.

Перед пранням рекомендується виводити подібні плями вручну.

Раніше "Телеграф" розкрив секрет бантика на жіночих трусах.