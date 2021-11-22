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Можна викликати пожежу: які речі не можна прати у машинці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Ці поради збережуть ваші речі Новина оновлена 22 листопада 2021, 14:18
Ці поради збережуть ваші речі

Ці прості поради допоможуть зберегти ваші речі, а також убережуть від зламання пральної машинки.

Продовжуємо "руйнувати" стандартні "правила", які дотримуються усі домогосподарки вже багато років. Спочатку ми розповіли про те, для чого насправді був придуманий ящик під плитою, а тепер розповімо, як правильно прати в пральній машинці. А точніше, "Телеграф" розповість, які речі не варто прати у машині, щоб не зіпсувати ні річ, ні машинку.

Джерело: "Лайфхакер "

Що не можна прати в пральній машинці

  • Бюстгальтери та купальники

Звичайне прання швидко приведе їх у непридатність. А купальникам взагалі достатньо лише полоскання у воді.

Ці речі краще прати вручну
Ці речі краще прати вручну
  • Речі по фігурі

У такі речі вшивають ущільнювальні елементи, які при машинному пранні можуть втратити свою форму, а від цього загубиться форма самого виробу.

  • Одяг та взуття з натуральної шкіри

Після машинного прання на таких речах можуть залишитися заломи та розлучення.

  • Краватки

В основному краватки шиють із ніжного шовку, який при машинному пранні може втратити свій колір, і навіть фактуру.

  • Подушки та наматрацники з ортопедичної піни

Машинне прання з величезною ймовірністю роздробить піну на дрібні шматочки.

  • Речі, на яких багато вовни свійських тварин

Шерсть може засмітити фільтри в пральній машинці, що може призвести до ламання вашої домашньої помічниці.

Перед пранням рекомендується забрати вовну за допомогою спеціального ролика.
Перед пранням рекомендується забрати вовну за допомогою спеціального ролика.
  • Головні убори з козирком

Ці головні убори мають каркас, який може легко деформуватись або навіть зламатися під час прання.

  • Серветки з мікрофібри

Мікроволокно може втратити свої властивості під час прання.

  • Одяг з блискітками та дрібними прикрасами

Дрібні прикраси можуть відірватися від чого річ втратить свій зовнішній вигляд. А також ці дрібні деталі, як і вовна, можуть засмітити фільтри машинки, що призведе до її ламання.

  • Тканини, забруднені легкозаймистими рідинами

Речі, вимазані мазутом, гасом, бензином, моторним мастилом або розчинником, ні в якому разі не можна класти в пральну машину. Ці агресивні речовини здатні пошкодити фільтри, і навіть спалахнути під час прання, що призведе до пожежі.

Перед пранням рекомендується виводити подібні плями вручну.
Перед пранням рекомендується виводити подібні плями вручну.

Раніше "Телеграф" розкрив секрет бантика на жіночих трусах.

Теги:
#Прання #Лайфхак #Лайфхак #Лайфхак для будинку #Лайфхак для життя
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