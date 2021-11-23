Протестний та гарячий: астролог озвучила прогноз для України на 2022 рік

За словами астролога, у політичному житті України очікується кілька нестабільних періодів

В 2022 році, який пройде під знаком Чорного Водяного Тигра, на Україну чекають насичені політичні події влітку, а ось восени буде спокійніше, ніж зазвичай. Про це повідомляє астролог Людмила Халанська у Facebook, передає "Телеграф".

Халанська зазначає, що 2022 рік для України, згідно з довгостроковим прогнозом, відзначений як протестний.

Так, лютий та початок літа прогнозуються найгарячішими у політичному плані. Тоді як осінь 2022 року очікується спокійною. За словами астролога, це досить несподівано, адже ця пора року в нашій країні зазвичай політично нестабільна і гаряча.

Крім того, Халанська запевнила, що закінчення 2022 року буде не зовсім тихим, але, порівняно з попередніми роками, серйозних політичних пертурбацій не очікується. Тобто, впевнена астролог, основні політичні конфлікти вирішаться раніше за осінь.

Також астролог пише, що прогноз для президента України Володимира Зеленського на 2021 рік передбачав появу "чорного лебедя", який зараз згадується у всіх статтях про Вагнергейта.

Також астролог повідомила про прогноз для сусідньої Російської Федерації. За її словами, 2021 рік позначений там як рік посилення впливу РФ на світовій арені та певного економічного підйому. Після чого, додає Халанська, слідує падіння показників, а ближче до 2025 року можливий "вибух".

Нагадаємо, покровитель наступного року, згідно зі східним гороскопом, Чорний Водяний Тигр. Раніше "Телеграф" писав, як залучити удачу водним знакам у 2022 році.